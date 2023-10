Niemieckie koncerny dobrze sobie radzą z produkcją nowych samochodów

Niemiecki koncern motoryzacyjny BMW w trzecim kwartale 2023 roku sprzedał łącznie 621,7 tysiąca aut, z czego 93,9 tysiąca to samochody elektryczne. W tym samym czasie jego konkurent Mercedes-Benz wyprodukował 510,6 tysiąca aut.

Dwa niemieckie koncerny motoryzacyjne oferują swoje auta w grupie tak zwanej premium plus. Dzięki temu Grupa BMW, która oferuje auta BMW, Mini i Rolls-Royce oraz Mercedes praktycznie nie odczuły spowolnienia gospodarczego.

Podobnie kolejne podwyżki stóp procentowych w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych mające bezpośredni wpływ na raty kredytów lub opłaty leasingowe nie wpłynęły na ograniczenie popytu na luksusowe samochody.

Koncern BMW w trzecim kwartale sprzedał 621,7 tysiąca aut, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 5,8 procent. W tym czasie już 15 procent sprzedaży stanowiły samochody elektryczne, nabywców znalazło 93,9 tysiąca aut. Oznacza to jednak wzrost aż o 100 procent w stosunku do III kwartału 2022 roku.

Mercedes-Benz w trzecim kwartale 2023 roku sprzedał 510,6 tysiąca aut, co jednak oznacza spadek o 4 procent w ujęciu rok roku. Główną przyczyną jest wymiana modeli na nowe, które właśnie wchodzą do produkcji.

W przypadku Mercedesa sprzedaż aut elektrycznych wyniosła 66,1 tysiąca sztuk, a razem z napędem typu plug-in 98 400 około 19 procent.