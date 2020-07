Niezwykłe oferty na auta elektryczne. Niektóre dostępne wręcz bezpłatnie

Europejczycy mogą dziś kupić nowy samochód elektryczny za mniejszą kwotę, niż kosztuje przeciętna umowa na telefon komórkowy. A dzięki hojnym dotacjom, niektóre auta dostępne są wręcz bezpłatnie - podaje Bloomberg.

Kupujący masowo odwiedzają wirtualne targi motoryzacyjne w Niemczech i Francji - dwóch największych rynkach samochodów osobowych w Europie po tym, jak rządy tych krajów intensywnie zachęcają dopłatami do zakupu pojazdów elektrycznych. Według Bloomberga, dotacje te należą obecnie do najkorzystniejszych na świecie.



Niemiecka sieć dealerska Autohaus Koenig opublikowała ogłoszenie dotyczące leasingu Renault Zoe. Ofertę skonstruowano w ten sposób, aby raty leasingu zostały w 100 proc. pokryte przez krajowe dopłaty do pojazdów elektrycznych. Kupiec, by stać się właścicielem elektryka, musi jedynie zapłacić opłatę wstępną lub wstępną i końcową. W efekcie w 20 dni do sprzedawcy wysłano 3 tys. zapytań, sprzedano 300 samochodów. Jak informuje dealer, zabrakło pracowników do obsługi klientów, wzrost sprzedaży był uderzający.

Czytaj też: Nissan pokazał elektrycznego SUV-a i nowe logo



Bloomberg podaje inne atrakcyjne oferty. Carfellows, portal oferujący leasingi na auta elektryczne od dziś oferuje Smarta EQ w leasingu za 9,9 euro miesięcznie. Miesiąc temu podobne ogłoszenie zostało zdjęte z witryny po trzech dniach, ponieważ producent nie nadążał z dostawą aut. W obu przypadkach mówimy ofertach dla firm, dla których przygotowano dodatkowe rabaty, ale i osoby fizyczne mogą skorzystać z niezwykle korzystnych propozycji, np. Volkswagena e-Up za 39 euro miesięcznie.



Pandemia koronawirusa uderzyła z wielką mocą w przemysł samochodowy. Po zluzowaniu obostrzeń sprzedaż w Europie rośnie wolniej niż w Chinach czy Ameryce Północnej, dlatego kanclerz Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron starają się pobudzić popyt, proponując atrakcyjne dotacje dla elektryków. Niemcy oferują do 9 tys. euro do pojazdu elektrycznego, Francja - do 7 tys. euro.



Co czeka nas w najbliższej przyszłości? Zdaniem analityk Bloomberga Aleksandry O’Donovan, spadające ceny akumulatorów spowoduje, że pojazdy elektryczne powinny być tańsze niż samochody benzynowe od połowy lat 20. XXI wieku. - Gdy to nastąpi, rynek przyspieszy nawet bez dotacji - uważa O’Donovan.



Czytaj też: BMW zmienia podejście do elektromobilności. Ewolucja zamiast rewolucji