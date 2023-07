Nissan inwestuje w samochody elektryczne. Chce zwiększyć udziały na największym rynku

Nissan zainwestuje do 663 milionów dolarów w Ampere - część koncernu Renault, która zajmuje się pojazdami elektrycznymi - poinformowali w środę producenci samochodów, finalizując warunki zrestrukturyzowanego partnerstwa po miesiącach napiętych negocjacji.

Nissan poinformował, że zainwestuje do 663 milionów euro w jednostkę pojazdów elektrycznych Renault, Ampere. W międzyczasie Renault obniży swój udział w Nissanie do 15 proc. - z około 43 proc. - stawiając ich relacje na równi.

Przypieczętowanie umowy może być postrzegane jako pozytywne. Jak donosi agencja Reuters, rozmowy między firmami przeciągnęły się o kilka miesięcy, co częściowo związane było z obawami Nissana w zakresie ochrony własności intelektualnej w przyszłej współpracy.

Nissan chce zwiększyć udział sprzedaży na ryku chińskim

Porozumienie pozwala teraz obu firmom skupić się na bardziej palącym problemie, jakim jest poruszanie się po szybko zmieniającym się krajobrazie branżowym. Dla Nissana oznacza to zmaganie się z coraz bardziej ponurymi perspektywami dla zagranicznych producentów samochodów w Chinach, największym rynku samochodowym na świecie.

Nissan ma trudności na chińskim rynku związane m. in. ze spadkiem wartości chińskiego jena oraz zwiększeniem konkurencji ze strony rodzimych producentów na rynku Państwa Środka, którzy opanowali już 50 proc. rynku dzięki wzrostowi udziału samochodów elektrycznych. Ratunkiem dla firmy było zwiększenie sprzedaży na rynkach amerykańskim i japońskim - podaje Reuters.

Dyrektor generalny Nissana Makoto Uchida powiedział, że spodziewa się, iż poprawa wyników w drugiej co do wielkości gospodarce świata zajmie trochę czasu, dodając, że Nissan poda więcej szczegółów na temat nowej linii na rynek chiński do jesieni.

- Niestety, nasze prognozy sprzedaży są obecnie znacznie poniżej naszych możliwości produkcyjnych - powiedział o Chinach Uchida, dodając, że niedawno odwiedził ten kraj i przeprowadził rozmowy z partnerem joint venture Dongfeng Motor Group.