Nissan karze trzech menedżerów po wewnętrznym śledztwie

Nissan ukarał trzech kolejnych menedżerów po zakończeniu wewnętrznego śledztwa dot. nieprawidłowości w firmie, zainicjowanym po aresztowaniu byłego prezesa Carlosa Ghosna. Raport wskazuje na szereg nadużyć - podała w piątek agencja Bloomberga.

Nissan rozpoczął wewnętrzne dochodzenie mające wykryć, kto oprócz Ghosna dopuścił się nieprawidłowości w firmie. Śledztwo miało trwać blisko 10 tys. godzin.

Ukaranych miało zostać trzech starszych menedżerów, choć ich nazwiska, dokładne stanowiska oraz podjęte kroki nie zostały upublicznione w czwartkowym raporcie, złożonym przez firmę do Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Dokument był wymagany po dostosowaniu sumy przeszłych zysków operacyjnych firmy, po tym jak na jaw wyszły nieprawidłowości finansowe które doprowadziły do aresztowania byłego prezesa i dyrektora generalnego Nissana Carlosa Ghosna pod koniec 2018 r.

Raport wskazuje na sześć innych osób które w podobny sposób do Ghosna otrzymały nadmierne wypłaty za pomocą mechanizmu prawa ze wzrostu wartości akcji. Nie zostali oni jednak wskazani z nazwiska. Suma wypłaconych w ten sposób pieniędzy wynieść miała łącznie 57,7 mln jenów (ok. 525 tys. USD). Nissan spodziewa się zwrotu większości tej sumy do marca 2020 r. i szykować ma kary dla kolejnych menedżerów.

Raport wskazał też, że nieprawidłowości dotyczyły nie tylko czynów zarzucanych przez prokuraturę Ghosnowi i jego współpracownikowi Gregowi Kelly'emu, ale także następny niegdysiejszego prezesa Nissana Hiroto Saikawy, który został zwolniony we wrześniu.

Oskarżony w Japonii o przestępstwa finansowe Carlos Ghosn 30 grudnia 2019 roku przybył do Libanu. Twierdził, że uciekł przed "niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi". Agencje podkreślają, że nie jest pewne, w jaki sposób opuścił Tokio, gdzie czekał na proces.

Bloomberg wskazuje, że choć raport miał niewiele wspólnego z ucieczką dyrektora, to dokument wskazuje na szereg zmian, jakie podjęła firma w związku ze sprawą swojego byłego prezesa. M.in. usunięto obecną wcześniej pieniężną rezerwę dyrektorską i poprawiono zgłaszane wynagrodzenia Ghosna.

"Popełniono szereg nieprawidłowości, podejmowanych przez długi czas. W ich popełnieniu uczestniczyło wiele osób, które wykonywały te akty w Japonii, lecz także w innych krajach" - podsumował raport.

Ws. Ghosna Nissan wskazał, że utworzył wokół siebie "kult jednostki" i zamienił oddziały, które mogły wykryć jego czyny w "czarne skrzynki". Zdaniem firmy były prezes wykorzystał co najmniej 3,9 mln euro ze spółki joint venture Nissan-Renault na cele osobiste, w tym przyjęcie we francuskim Wersalu, wycieczkę do Rio de Janeiro i prezenty ze sklepu Cartier w Paryżu.

Prawnicy Ghosna skrytykowali raport jako "uprzedzony, niespójny i zależny oraz stworzony jedynie w celu oskarżenia Carlosa Ghosna". Podkreślono, że Nissan nadal odmawia podania nazwisk sześciu osób, które podobnie jak były prezes otrzymały nieuprawnione wypłaty, a w zamian firma oczernia jego osobę.