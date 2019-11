Nissan Leaf będzie tańszy ze względu na rządowe dopłaty

Nissan obniżył o 37,5 tys. zł cenę podstawowej wersji modelu Leaf tak, by mogły go objąć rządowe dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych w ramach Funduszu Nikoemisyjnego Transportu.

Nissan Leaf kosztował dotychczas co najmniej 155,5 tys, zł.

Nowe ceny zaczynają się od 118 tys. zł.

W przypadku pozyskania rządowej dopłaty koszt zakupu Leafa może wynosić poniżej 83 tys. zł.