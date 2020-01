Nissan odniósł się do informacji o planach zerwania sojuszu z Renault

Japoński koncern motoryzacyjny Nissan zaprzeczył we wtorek doniesieniom medialnym, że dąży do zerwania sojuszu z Renault i Mitsubishi. W poniedziałek o takim scenariuszu pisał brytyjski dziennik "Financial Times".

"Sojusz jest źródłem konkurencyjności Nissana. Dzięki niemu firma może osiągnąć zrównoważony i opłacalny wzrost i Nissan będzie nadal dostarczać korzystne dla wszystkich stron wyniki" - podała firma w oficjalnym komunikacie. Zapewniono w nim kategorycznie, że "nie ma możliwości" aby japoński koncern opuścił sojusz.

Dzień wcześniej "FT" informował, że Nissan przyśpieszył fazę planowania niejawnej strategii odłączenia się od wieloletniego sojusznika - Renault. Samodzielnie firma na skoncentrować się na projektach inżynieryjnych i technologicznych. Plan ma zakładać całkowitą niezależność od Renault, w tym samodzielną produkcję i inżynierię oraz zmiany w zarządzie japońskiej firmy - wskazało kilku informatorów gazety ze znajomością sprawy.



Po 20 latach Nissan może rozstać się z Renault

Źródła dodały, że faza planowania została przyspieszona po ucieczce Carlosa Ghosna ze zwolnienia warunkowego w Japonii. Były prezes i dyrektor generalny zarówno Nissana, jak i Renault oraz pomysłodawca dwudziestoletniego sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi oskarżony był o przestępstwa finansowe.

Odnosząc się do treści artykułu "FT" Nissan poinformował, że nowe władze sojuszu, które wybrano w listopadzie 2019 roku, koncentrują się na działaniach, które mają poprawić sytuację każdego z jego członków. Nowy dyrektor generalny Nissana Makoto Uchida wezwał natomiast do wzmocnienia współpracy w ramach grupy.