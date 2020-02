Nissan opóźni wznowienie produkcji w Chinach

Japoński koncern motoryzacyjny Nissan zapowiedział we wtorek, że opóźni wznowienie produkcji w Chinach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Trzy fabryki rozpoczną pracę w następnym tygodniu, a jedna, znajdująca się w prowincji Hubei, po 14 lutego.

Hubei w środkowych Chinach jest epicentrum koronawirusa. Początkowo fabryki Nissana miały być zamknięte do wtorku.

"Rozważymy wznowienie działań w oparciu o analizę rozprzestrzeniania się wirusa i wpływu epidemii na łańcuch dostaw" - powiedział agencji Kyodo przedstawiciel firmy.

Podobne działania, co Nissan podjęli inni japońscy producenci. Toyota w zeszłą środę zdecydowała opóźnić wznowienie prac w swoich czterech chińskich fabrykach co najmniej do następnego tygodnia.

Nowy koronawirus może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. W Chinach kontynentalnych potwierdzono jak dotąd ponad 20 tys. zakażeń i 425 zgonów. Poza Chinami kontynentalnymi zmarły dotychczas dwie osoby - jedna na Filipinach i jedna w Hongkongu.