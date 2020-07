Nissan spodziewa się największej straty w historii spółki

Japoński koncern Nissan Motor ostrzegł we wtorek przed spodziewaną roczną stratą operacyjną rzędu 4,5 mld dolarów, najwyższą w historii spółki. Ma to wynikać ze związanego z trwającą pandemią spadku sprzedaży spółki do najniższego poziomu od 11 lat.

Wtorkowe ostrzeżenie dla inwestorów stanowi odwrót od ostrożnego optymizmu wyrażanego jeszcze w połowie lipca, kiedy szefostwo Nissana liczyło na poprawę wyników w drugiej połowie bieżącego roku rozliczeniowego (tj. od października 2020 do marca 2021 r.).



Miało ono związek z zakończeniem drugiego z rzędu kwartału na minusie, a także pesymistycznymi prognozami co do skutków spodziewanej drugiej fali pandemii COVID-19.



W okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. sprzedaż Nissana spadła globalnie o 48 proc. do 643 tys. pojazdów. Przyczyniły się do tego obniżenie sprzedaży w Chinach o 40 proc. i w Ameryce Północnej o 50 proc.

Spółka zakończyła pierwszy kwartał roku rozliczeniowego stratą operacyjną na poziomie 153,9 mld jenów (ok. 1,46 mld USD). Stratą na poziomie 94,8 mld jenów zakończył się także okres styczeń-marzec, co przyczyniło się do zamknięcia poprzedniego roku rozliczeniowego stratą operacyjną 40,5 mld jenów - pierwszą od 11 lat.

Koncern z Jokohamy spodziewa się obecnie, że również bieżący rok fiskalny do marca 2021 r. zakończy się stratą operacyjną, która może osiągnąć rekordowy poziom nawet 470 mld jenów (4,5 mld USD). To znacznie powyżej szacunków analityków, którzy spodziewali się ujemnego wyniku rzędu 262,8 mld jenów (dane firmy Refinitiv). Nissan przewiduje także spadek przychodów o ok. 20-proc. do 7,8 bln jenów oraz spadek globalnej sprzedaży samochodów z 4,93 mln do 4,13 mln.

Jak wskazuje agencja Reutera, drugi co do wielkości producent samochodów z Japonii zmaga się nie tylko z konsekwencjami kryzysu, ale też z problemami, które zaczęły się jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Chodzi m.in. o starzenie się portfolio po okresie szybkiej ekspansji, a także kryzys korporacyjny i konflikt ze sprzymierzonym francuskim Renault po aresztowaniu i odwołaniu wieloletniego prezesa i architekta sojuszu spółek, Carlosa Ghosna.

Aby zapewnić sobie płynność gotówkową na czas kryzysu, Nissan od kwietnia do początku lipca zaciągnął kredyty na sumę 832,6 mld jenów (7,8 mld USD). Firma zrezygnowała też z wypłaty dywidendy oraz jeszcze w maju przyjęła plan restrukturyzacji, który zakłada m.in. ograniczenie globalnej produkcji o 20 proc. - w szczególności w Europie. Tylko w tym roku 150 mld jenów oszczędności ma też przynieść ograniczenie nakładów na marketing, sprzedaż i amortyzację. Łącznie do marca 2024 r. Nissan zamierza ograniczyć swoje koszty stałe o 300 mld jenów.

Nie tylko sam Nissan szykuje się na trudny okres. Dzień wcześniej własną pesymistyczną prognozę na bieżący rok fiskalny ogłosiła sprzymierzona z koncernem spółka Mitsubishi Motors, w której Nissan posiada największy, 34-proc. pakiet akcji. Szósty co do wielkości japoński producent samochodów przewiduje, że rok rozliczeniowy do marca 2021 r. zakończy stratą na poziomie 140 mld jenów (1,33 mld USD).