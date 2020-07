Nissan zadłużył się na 7,8 mld dolarów

Japoński koncern motoryzacyjny Nissan Motor od kwietnia zaciągnął kredyty na sumę 832,6 mld jenów (7,8 mld dol.) - wynika z dokumentów giełdowych spółki. Producent stara się zapewnić sobie płynność gotówkową na czas kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Drugi co do wielkości japoński producent samochodów zapewnił, że poza pozyskanym finansowaniem dysponuje 1,1 bln jenów (10,21 mld USD) środków pieniężnych netto w ramach swojej działalności motoryzacyjnej, a także liniami kredytowymi do 1,3 bln jenów (12,07 mld dol).

Aktualne informacje o funduszach zabezpieczonych przez Nissana zostały zawarte w dokumentach przedłożonych japońskim organom regulacyjnym w poniedziałek. Jeszcze pod koniec maja spółka szacowała finansowanie pozyskane w ramach odpowiedzi na skutki pandemii na 712,6 mld jenów - przypomina we wtorek agencja Reutera.

Agencja zwraca uwagę, że sprzymierzony z francuskim Renault japoński producent samochodów znalazł się w trudnej sytuacji jeszcze przed rozprzestrzenieniem się nowego koronawirusa na całym świecie. Nissan zakończył rok fiskalny do marca 2020 r. pierwszą od 11 lat stratą netto, z ujemnymi przepływami pieniężnymi rzędu 641 mld jenów.

Nissan w okresie marzec-maj odnotował spadek globalnej sprzedaży samochodów o 40-proc. w ujęciu rdr. w związku z pandemią COVID-19 i środkami zaradczymi wdrażanymi w różnych krajach (m.in. zamknięcie salonów sprzedaży i wstrzymanie pracy w fabrykach). Spółka spodziewa się jednak, że druga połowa bieżącego roku fiskalnego (do marca 2021 r.) będzie się wiązała z dodatnimi przepływami środków pieniężnych.

Pod koniec maja nowy dyrektor generalny Nissana, Makoto Uchida, zapowiedział zredukowanie kosztów stałych koncernu o 300 mld jenów w ciągu najbliższych czterech lat. Oszczędności mają zostać pozyskane poprzez zredukowanie globalnej kadry spółki o 15 proc. Oznaczałoby to zwolnienie ok. 20 tys. osób. Zgodnie z planem Uchidy produkcja Nissana i jego oferta modeli zostałyby zredukowane o ok. jedną piątą do 2022 r.