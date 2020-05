Nissan zamyka fabrykę w Barcelonie. Pracę może stracić 20 tys. osób

Hiszpański rząd poinformował 28 maja, że mimo negocjacji ze spółką Nissan japoński producent aut zamknie swoją fabrykę w Barcelonie. Związki zawodowe szacują, że pracę straci łącznie 20 tys. osób.

W czwartkowym komunikacie rząd Pedra Sancheza napisał, że podejmował próby odwiedzenia firmy Nissan od jej planu. Jedną z propozycji złożonych przez władze Hiszpanii producentowi aut było utworzenie "grupy roboczej do poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla zakładu".

W czwartek 28 maja rano szefowa hiszpańskiej dyplomacji Arancha Gonzalez Laya powiedziała, że rząd "wykonał ogromny wysiłek, aby utrzymać miejsca pracy" w zakładach Nissana w Barcelonie. Dodała, że rząd ubolewa w związku z decyzją koncernu o wycofaniu się "z Hiszpanii, jak i w ogóle z Unii Europejskiej".Choć w zakładzie w Barcelonie zatrudnionych jest 3000 pracowników, z deklaracji związków zawodowych wynika, że pośrednio wskutek zamknięcia fabryki zostanie pozbawionych zatrudnienia łącznie 20 tys. osób ze spółek współpracujących z Nissanem.



Wprawdzie od kilku dni niektóre japońskie media spekulowały o możliwości zamknięcia fabryki w Barcelonie, ale decyzja Nissana zaskoczyła zarówno władze Hiszpanii, jak i rząd autonomiczny Katalonii. Premier regionu Quim Torra zapowiedział popołudniową konferencję prasową w tej sprawie.



Informacja o zamknięciu fabryki Nissana w Barcelonie doprowadziła do rozpoczęcia przygotowań do protestu przez pracowników tego zakładu oraz związkowców w bezcłowym parku przemysłowym w stolicy Katalonii. Przed południem w czwartek kilkaset osób manifestujących przeciwko decyzji japońskiego producenta zapowiedziało blokady na terenie miasta.



Według dziennika "El Mundo" zamknięcie zakładu w Barcelonie nie powinno mieć wpływu na działalność dwóch innych hiszpańskich fabryk Nissana, które działają w Avili oraz w Corrales de la Buelna. Będą one wytwarzać podzespoły dla sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi.



Według porannej deklaracji szefa Nissana Makoto Uchidy poza zakładem w Barcelonie firma zamknie też fabrykę w Indonezji, z której produkcja ma zostać przeniesiona do Tajlandii. Uchida zaznaczył, że działalność Nissana w Europie będzie się odtąd koncentrować w brytyjskim zakładzie w Sunderland.