Nissan zamyka fabrykę w Barcelonie. Pracę straci 20 tys. osób

Hiszpański rząd poinformował 28 maja, że mimo negocjacji ze spółką Nissan japoński producent aut zamknie swoją fabrykę w Barcelonie. Związki zawodowe szacują, że pracę straci łącznie 20 tys. osób.

W czwartkowym komunikacie rząd Pedra Sancheza napisał, że podejmował próby odwiedzenia firmy Nissan od jej planu. Jedną z propozycji złożonych przez władze Hiszpanii producentowi aut było utworzenie "grupy roboczej do poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla zakładu".

W czwartek 28 maja rano szefowa hiszpańskiej dyplomacji Arancha Gonzalez Laya powiedziała, że rząd "wykonał ogromny wysiłek, aby utrzymać miejsca pracy" w zakładzie Nissana w Barcelonie.



Nissan w ubiegłym roku zapowiedział zmniejszenie swojego zatrudnienia o 12,5 tysiąca pracowników do maja 2023 roku. Kilka dni temu media doniosły o planach zmniejszenia kosztów stałych Nissana o 2,8 mld dolarów rocznie. Firma ma podać swoje zamiary związane z restrukturyzacją do wiadomości 28 maja.



Na razie Nissan informuje o kolejnych czasowych zamknięciach swoich fabryk w Japonii. W maju i czerwcu będą miały od jednego do kilkunastu dni przerwy w pracy.