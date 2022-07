Northvolt ma 1,1 miliarda dolarów na rozbudowę europejskich fabryk

Northvolt ogłosił pozyskanie konwertowalnego finansowania dłużnego o wartości 1,1 miliarda dolarów na sfinansowanie ekspansji produkcji materiału katodowego, ogniw i systemów bateryjnych w Europie.

Od 2017 roku Northvolt pozyskał w sumie blisko 8 miliardów dolarów w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych. Wartość zamówień, jakie Northvolt zebrał od kluczowych klientów (BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars i Grupa Volkswagen), sięga 55 miliardów dolarów.

- Połączenie decyzji politycznych, dynamicznego przechodzenia klientów na pojazdy elektryczne oraz bardzo dużego wzrostu popytu klientów na niskoemisyjne produkty stworzyło idealne warunki dla elektryfikacji - powiedział Peter Carlsson, współtwórca i prezes Northvolt.

Czytaj także: Gigafabryki baterii przebudują łańcuchy dostaw w Europie

Najważniejszym aspektem strategii Northvolt jest zbudowanie kompetencji oraz pełnego łańcucha wartości baterii, włączając w to produkcję materiału katodowego oraz recykling. Ten ostatni do 2030 roku ma zapewnić Northvolt 50 proc. surowców do produkcji nowych baterii. W połowie maja ruszył zakład recyklingu Hydrovolt, wspólne przedsięwzięcie Northvolt i Hydro. Rocznie ma przerabiać 12 000 ton zestawów bateryjnych, co ma odpowiadać m niej więcej bateriom z 25 000 aut.

Firma Northvolt wyprodukowała swoją pierwszą baterię w gigafabryce Northvolt Ett w miejscowości Skellefteå w Szwecji pod koniec 2021 roku, a pierwsze komercyjne dostawy zaczęła realizować wiosną 2022 roku. Polski zakład Northvolt od 2018 roku dostarcza systemy bateryjne klientom z sektora przemysłowego i energetycznego. W Gdańsku trwa także budowa wartej 200 milionów dolarów fabryki magazynów energii, która ma być największą w Europie.

Czytaj także: Samochód elektryczny w cenie spalinowego. Japończycy są już blisko

W 2021 roku około 1800 osób dołączyło do zespołu Northvolt, który nadal będzie się rozrastał w tempie 150 osób na miesiąc. Kluczowe projekty firmy to rozbudowa Northvolt Ett, uruchomienie gigafabryki w Göteborg w Szwecji w ramach joint venture Northvolt i Volvo oraz budowa trzeciej gigafabryki Northvolt Drei w Heide w Niemczech. W tym samym czasie powstaje fabryka materiału katodowego, Northvolt Fem, w miejscowości Borlänge w Szwecji.