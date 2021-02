Northvolt wybuduje fabrykę modułów bateryjnych w Polsce. Nakłady sięgną 200 mln dolarów

Nothvolt - europejski dostawca wysokiej jakości ogniw i systemów - ogłasza nową inwestycję na Pomorzu. W Gdańsku powstanie najnowocześniejszy i wysoce zautomatyzowany zakład produkcyjny oraz inżynierskie centrum badawczo-rozwojowe w zakresie modułów bateryjnych i systemów magazynowania energii.

💬Dzisiejsza informacja o nowej inwestycji firmy Northvolt na Pomorzu, to kolejny dowód na to, że Polska🇵🇱 - pomimo pandemii #Covid_19 - nadal pozostaje niezwykle atrakcyjnym krajem dla zagranicznego biznesu - premier @Jaroslaw_Gowin. — Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) February 19, 2021

Zyska sektor elektromobilności

I wskazuje, że ta inwestycja cieszy również ze względu na zakres działalności, jakim jest produkcja nowoczesnych systemów zasilania bateryjnego. Elektromobilność to światowy trend, a Polska stała się ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw do samochodów elektrycznych. Polska stała się liderem w eksporcie baterii litowo-jonowych w Unii oraz hubem produkcji baterii elektrycznych.Czytaj też: PAIH: Polska liderem w eksporcie baterii litowo-jonowych w UE - Ogłoszona dziś inwestycja Northvolt potwierdza, że kierunek podjętych przez nas działań w zakresie stworzenia doskonałych warunków do inwestowania i rozwoju elektromobilności jest właściwy - zaznacza Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. - Bez rozwoju elektromobilności, gdzie jednym z głównych elementów są inwestycje producentów baterii, nie uda się osiągnąć ambitnych celów, jakie przed nami stoją, w zakresie redukcji emisji pochodzących z transportu. Połączenie i koordynacja współpracy międzynarodowej, wsparcia ze strony administracji, świata nauki oraz określenie potencjału przemysłu mogą pomóc Polsce stać się ważnym uczestnikiem interdyscyplinarnego przemysłu bateryjnego w całym łańcuchu wartości na arenie międzynarodowej, pobudzić wzrost gospodarczy i utworzyć wiele miejsc pracy - podkreśla KurtykaA Peter Carlsson, współzałożyciel i CEO Northvolt wskazuje, że abezpieczenie zdolności produkcyjnych ogniw bateryjnych w Europie ma kluczowe znaczenie dla jej przyszłości przemysłowej, ale równie krytyczne są zdolności w zakresie integracji ogniw w rzeczywistych rozwiązaniach.- Właśnie takie będzie dostarczał nowy zakład - wyrafinowane, zrównoważone środowiskowo systemy magazynowania energii wspierające transformację europejskich sieci elektroenergetycznych i jej przemysłu - dodaje.Robert Chryc Gawrychowski, prezes Northvolt Poland zaznacza, że polska spółka jest ważną częścią integracji wertykalnej budowanego łańcucha wartości Northvolt. Tworzone w Gdańsku systemy magazynowania energii, będą wspierać globalnych, europejskich i krajowych partnerów w zakresie transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce i społeczeństwu.- Warto także podkreślić innowacyjny i strategiczny charakter tej inwestycji dla Polski i bezprecedensowy w regionie Pomorza. Cieszę się z możliwości realizowania tego projektu - zaznacza.Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zwraca uwagę, że nowa inwestycja firmy Northvolt to kolejny etap w rozwoju e-mobilności w Polsce. Pojawienie się w naszym kraju inwestora o takim profilu idzie w parze z rosnącym trendem wykorzystywania w przemyśle bezpiecznych i ekologicznych rozwiązań w zakresie systemów zasilania.- Nowa inwestycja umocni pozycję Polski jako lidera w sektorze elektromobilności. Wierzę, że dzięki niej – wkrótce w naszym kraju pojawią się kolejne projekty z tej branży. Atutem Polski są niewątpliwie walory logistyczne, a więc m.in. bliskość ekosystemu łańcucha dostaw czy europejskich odbiorców końcowych. Bardzo nas cieszy, że firma Northvolt chce rozwijać swoją działalność właśnie w Gdańsku. Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu, koordynowaliśmy inwestycję na szczeblu rządowym - zaznacza Słomkowski.Natomiast Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej S.A (PSSE) wskazuje, że zagraniczne przedsiębiorstwa mają duży wpływ na rozwój naszej gospodarki, tym bardziej przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji, która za udzieloną pomoc oczekuje od firmy budowę stabilnych, dobrze płatnych miejsc pracy.- PSI to niewątpliwie mocny magnes dla firm, który oferuje ulgi podatkowe oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektu - zaznacza Sztandera.- Należy jednak pamiętać, że o taką pomoc mogą ubiegać się nie tylko duże, światowe koncerny, ale także lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa. Jestem przekonany, że firma Northvolt korzystając ze wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji, przyczyni się do rozwoju gospodarczego Trójmiasta, które oprócz nowoczesnego zaplecza biznesowego, zagwarantuje firmie dostęp do świetnie wykwalifikowanej kadry - dodaje SztanderaFirma Northvolt została założona przez Petera Carlssona - byłego dyrektora Tesla Motors. W latach 2011-2015 kierował on działem odpowiadającym za organizowanie zaopatrzenia i łańcucha dostaw do produkcji samochodów Tesli. Był też bliskim współpracownikiem Elona Muska.Budowa zakładu produkcji ogniw akumulatorowych w Skellefteå w północnej Szwecji została ogłoszona w 2017 roku. Obecnie jest w trakcie realizacji. Spółka otrzymała finansowanie na realizację inwestycji m.in. ze źródeł, takich jak: Vestas, Siemens, ABB, BMW, Scania jak również pożyczki z EIB czy inwestycję z Goldman Sachs o wartości powyżej 1 mld euro.Zobacz też: Tyska fabryka szykuje się nowe modele samochodów