Northvolt zbuduje trzecią gigafabrykę. Da baterie dla miliona aut

Nowa gigafabryka Nortvolt w niemieckim Heide ma zwiększyć europejską produkcję firmy do 170 GWh. Produkcja w zakładzie, mającym wytwarzać baterie o pojemności łącznie 60 GWh, ma ruszyć w 2025 roku.

Recykling w zakładzie

Dodatkowe korzyści ma zapewnić „dostęp do niemieckich kompetencji przemysłowych i doświadczenia z branży motoryzacyjnej”. Spółka już prowadzi nabór pracowników. Zaczęła od menedżerów ds. startegii i rozwoju infrastruktury. W roku 2024 ruszy nabór operatorów, mechaników i inżynierów.Szwedzka firma zapewnia, że projekt Northvolt Drei oraz wszystkie decyzje podejmowane w związku z budową fabryki będą dyktowane zrównoważonym rozwojem – dlatego fabryka będzie pozyskiwać znaczące wolumeny potrzebnych surowców naturalnych z recyklingu baterii. Jest to spójne z celem Northvolt, który zakłada, że do 2030 roku 50 proc. surowców będzie pozyskiwał z recyklingu.Czytaj także: Northvolt zdobył 2,75 mld dol. Inwestycje również w Polsce Dlatego poza produkcją baterii, Northvolt Drei będzie także zakładem recyklingu baterii, która zapewni wydajne ponowne użycie produktów ubocznych z procesów produkcyjnych, a także zrównoważone rozwiązanie dla baterii do pojazdów elektrycznych wycofanych z eksploatacji, odzyskanych z europejskich rynków.Northvolt jest dostawcą ogniw i systemów bateryjnych działającym od 2016 r. Obecnie zatrudnia 2 500 osób z ponad 100 różnych narodowości. Do tej pory Northvolt zabezpieczył umowy o wartości ponad 30 miliardów dolarów z kluczowymi klientami, wśród których znajdują się BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars i Polestar.