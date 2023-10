Notowania Tesli wciąż spadają

Jeszcze latem tego roku notowania akcji Tesli przekraczały 290 dolarów, ale teraz już daleko im do tego poziomu. W piątek 20 października 2023 przed godz. 22 czasu polskiego cena akcji firmy topniała, spadając do poziomu poniżej 212 dolarów.

19 października 2023, po ogłoszeniu przez Teslę wyników trzeciego kwartału 2023, cena akcji spółki poszła w dół. W piątek 20 października wartość Tesli nadał spadała - około godziny 21.45 polskiego czasu kurs był na minusie o ponad 3,5 proc. i osiągnął poziom poniżej 212 dolarów za akcję.

Spadek cen akcji Tesli przynajmniej częściowo wiązany jest z wynikami spółki w III kwartale 2023 roku.

W III kwartale 2023 roku Tesla wyprodukowała 430 tys. aut, a dostarczyła na rynek 435 tys. Spadek w wolumenie produkcji to wynik zapowiedzianych wcześniej przerw produkcyjnych związanych z modernizacją fabryk. Zapowiadana wcześniej liczba 1,8 mln aut, jakie Tesla chce sprzedać w tym roku, pozostała niezmieniona.

W III kwartale 2023 firma wyprodukowała magazyny energii o łącznej pojemności 4 GWh, co pozwoliło segmentowi Energy Generation and Storage dodać do zysku brutto Tesli 0,5 mld dolarów. Segment wypracował 1,559 mld dolarów przychodu.

To niewiele w zestawieniu z niemal 20 mld dolarów, jakie przyniósł segment Automotive, ale znaczący jest wzrost, wynoszący w tym wypadku 40 proc. Segment Automotive zwiększył przychody o 5 proc., sięgając 19,625 mld dolarów.

W sumie przychody Tesli w III kwartale 2023 wyniosły 23,35 mld dolarów, rosnąc o 9 proc. rok do roku. Skorygowany wynik EBITDA w tym samy okresie spadł rok do roku o 24 proc., sięgając 3,758 mld dolarów.

Rozwodniony zysk netto Tesli liczony w myśl stosowanych w USA zasad księgowych GAAP w III kwartale 2023 roku sięgnął 1,853 mld dolarów i był o 44 proc. niższy rok do roku. Zysk liczony bez GAAP (czyli np. z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych) to 2,318 mld dolarów, co oznacza spadek o 37 proc.