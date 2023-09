Jeszcze w tym roku Northvolt rozpocznie budowę gigafabryki w Kanadzie, która docelowo ma produkować rocznie baterie o pojemności do 60 GWh. W fabryce będzie funkcjonował też zakład recyklingu. Stworzenie na początek połowy tych mocy produkcyjnych będzie kosztowało 5 mld dolarów.

Northvolt uruchomi w Kanadzie w pełni zintegrowaną gigafabrykę baterii litowo-jonowych. Zakład o nazwie Northvolt Six będzie wytwarzać ogniwa bateryjne o pojemności 60 GWh rocznie oraz katodowy materiał aktywny. Firma zbuduje też zakład recyklingu, zapewniając fabryce cyrkularny model produkcji baterii.

- Northvolt Six ma ogromny potencjał. Nie tylko szybko zbuduje naszą zdolność do wprowadzania zrównoważonych baterii na rynki Ameryki Północnej, ale także sprawi, że Quebec będzie kluczowym aktorem w globalnej transformacji energetycznej. Dzięki dostępowi do energii odnawialnej i surowców postrzegamy tę lokalizację jako idealną bazę dla pierwszej gigafabryki Northvolta poza Europą - mówi współzałożyciel Northvolt, Paolo Cerruti, który pokieruje projektem jako dyrektor generalny firmy Northvolt North America.

Zakład stanie na działce wielkości 170 ha, położonej w McMasterville i Saint-Basile-le-Grand - obrzeżach Montrealu, w kanadyjskiej prowincji Quebec. Budowa pierwszego etapu projektu o mocy 30 GWh ma się rozpocząć jeszcze przed końcem 2023 roku, a start działalności operacyjnej zaplanowany jest na 2026 rok. Początkowy etap budowy będzie wymagał inwestycji kapitałowych o wartości 5 miliardów dolarów i ma zapewnić miejsca pracy dla 3000 osób.

„Wybrane miejsce spełnia szereg kryteriów, które umożliwią firmie Northvolt wypełnienie swoich zobowiązań w zakresie zrównoważonej produkcji baterii. Energia z hydroelektrowni w prowincji Quebec gwarantuje zasilanie produkcji ogniw w 100 proc. ze źródeł odnawialnych” - czytamy w komunikacie spółki.

Northvolt podaje, że projekt, który będzie największą prywatną inwestycją w historii tego regionu, otrzymał silne wsparcie rządu Kanady i władz prowincji Quebec. Nie podaje jednak żadnych szczegółów.

Northvolt to szwedzka firma projektowo-wytwórcza, specjalizująca się w technologii akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych.