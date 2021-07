Nowa polska fabryka zautomatyzuje produkcję niemal w 100 proc.

Nowe roboty podnoszące niemal jednotonowe elementy na wysokość 4,5 m, ruchome platformy montażowe o powierzchni małego mieszkania, dwunastometrowe autonomiczne „pociągi” z częściami - gliwicki Opel przygotowuje się do uruchomienia produkcji samochodów dostawczych, co ma nastąpić w kwietniu 2021 roku.

Autonomiczny transport

Nowy zakład przejmuje część urządzeń po Astrze

W kwietniu nowe otwarcie

Gliwice mają być jedynym producentem elektrycznych LCV koncernu w Europie

Większe wymiary samochodu to m.in. wyższe hale, a co za tym idzie także większy rozmiar robotów. Na wydziale karoserii nowego zakładu niektóre będą miały zasięg do 4,6 m i udźwig 900 kg. Największe z robotów ważą nawet 9,5 tony. Zasięg ich pracy może być zwiększony przez samojezdne wózki transportujące robota na inne miejsce. Można transportować trzytonowe roboty na odległość 20 metrów.Wewnętrzny transport zakładu będzie wykorzystywał autonomiczne wózki z napędem elektrycznym. Będą one ciągnęły nawet sześciotonowe zestawy o długości do 12 m na trasach mogących mieć długość ponad 1 km.Najbardziej zrobotyzowane będą wydział karoserii i lakiernia. W spawalni same tylko zgrzewanie karoserii będzie wykonywane przez 381 robotów – liczba zgrzein na samochód to 5900, a do tego dochodzi część połączeń spawanych.Według Adama Grali, kierownika wydziału karoserii nowej fabryki, około jednej trzeciej stanowić mają roboty przejęte z zakładu Astry, gdzie produkcja stopniowo spada. W 2020 roku, jeszcze na trzy zmiany, wyprodukowano 90 tys. aut, w tym produkcja ma się zamknąć w liczbie około 25 tys. samochodów. Zamknąć całkiem dosłownie – ostatnia Astra w historii fabryki ma z niej wyjechać przed końcem roku. Obecnie wytwarza się 16 ppjazdów na godzinę, a w szczycie produkcji liczba ta sięgała 40. Wydział karoserii nowej fabryki ma wypuszczać co godzinę nadwozia dla 20 aut.Znaczna część urządzeń fabryki Astry ma szanse trafić do innych zakładów grupy. - Niemal codziennie przyjeżdżają do nas przedstawiciele innych zakładów oglądać urządzenia i szacować ich przydatność w swoich zakładach - mówi Sławomir Czernecki, kierownik wydziału montażu budowanej fabryki. Część urządzeń już została zarezerwowana przez zakłady z Niemiec, część wciąż czeka na nowego właściciela.Nowa hala montażu powstała tuż obok obecnej, która stopniowo także zostanie włączona w cykl pracy nowego zakładu. Segmenty, w których wysokość nie ma technologicznego znaczenia, np. kontrola jakości, będą zlokalizowane w już opróżnionej części starej hali. Miejsca po trwającej jeszcze do końca roku produkcji Astry zostaną później wykorzystane jako przestrzenie magazynowe (m.in. na 40 nadwozi stanowiących bufor na 2 godziny pracy zakładu) czy stanowiska podmontażu zespołów. W hali oprócz 114 stanowisk montażowych będzie także 28 pomocniczych do podmontażu czy sekwencjonowania elementów na wózki. Każdy samochód jest montowany pod konkretne zamówienie więc dostarczane na linię montażową zestawy elementów zawsze nieco się różnią.Fabryka ma ruszyć wiosną 2020 roku (oficjalne otwarcie zaplanowano na kwiecień). Początkowo będzie pracowała na jedną zmianę. Po przerwie urlopowej ma ruszyć druga, a w końcu roku (październik-listopad) trzecia. Przewidywana na przyszły rok wielkość produkcji to 40-50 tys. samochodów. Docelowa wielkość produkcyjna wyniesie około 100 tys. dostawczaków.To znacznie mniej niż produkowano wcześniej Astry, ale Andrzej Korpak, prezes Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland jest spokojny o przyszłość fabryki.- Jako pojazdy użytkowe, o szerokim zakresie zastosowania, tworzą one bardzo stabilny i rosnący segment rynku motoryzacyjnego w Europie. Co więcej, modele dostawcze marek Stellantis, takich jak Opel, Peugeot czy Citroen, cieszą się dużym uznaniem klientów. Mamy więc bardzo dobre perspektywy rozwoju, ale jednocześnie bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność za utrzymanie znakomitej jakości powierzonych nam pojazdów - mówi Andrzej Korpak, który na razie ma podwójny tytuł, ale z początkiem przyszłego roku firmy się połączą w Stellantis Gliwice. Z kolei fabryka silników w Tychach stanie się oddziałem Stellantis Gliwice.Gliwicki zakład będzie drugą w koncernie europejską fabryką lekkich aut dostawczych (LCV). Pierwsza, uruchomiona w 1981 roku we włoskiej Atessie wyprodukowała już ponad 6 mln aut. Fiat i koncern PSA od dawna wspólnie wytwarzały auta dostawcze, więc połączenie koncernów w tej kategorii nie spowodowało większych zmian.Zakład Sevel (skrót od Società Europea Veicoli Leggeri, czyli Europejska Spółka Lekkich Samochodów Dostawczych) w Atessie będzie wytwarzał rocznie około 300 tys. aut. Trzeci zakład koncernu znajduje się w Meksyku i może wyprodukować rocznie 150 tys. aut, które trafią na amerykańskie rynki.Prawdopodobnie nastąpi częściowy podział produkcji między dwa zakłady w Europie – samochody dostawcze są zwykle dostępne w kilku rodzajach długości, wysokości, ładowności i napędów. W przypadku obecnej linii dostawczaków Fiata i PSA mamy 3 długości. W Gliwicach mają być budowane te dwie większe.Fabryka w Gliwicach ma być za to wyłącznym producentem samochodów LCV z napędem elektrycznym. Według szacunków ich udział w produkcji może sięgnąć 70 proc. Na to trzeba jeszcze będzie poczekać. Pierwsze elektryczne auta mają wyjechać z Gliwic w 2024 roku. Na ich pojawienie się trzeba będzie poczekać do nowej generacji samochodów. Zakład zacznie produkcję od obecnej generacji.