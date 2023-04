Nowa technologia skróci czas recyklingu baterii z doby do kwadransa

Bosch przygotował technologię dla pierwszego w pełni zautomatyzowanego zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych, który ruszy w tym roku w Niemczech. Ma to skrócić czas recyklingu zestawu bateryjnego z 24 godzin do… kwadransa.

Latem 2023 roku w Magdeburgu ma ruszyć pierwszy w pełni automatyczny zakład recyklingu baterii litowo-jonowych firmy Battery Lifecycle Company. Całkowicie automatyczną linię rozładowania akumulatorów przygotował Bosch Rexroth.

System ma przygotować baterie samochodu osobowego do recyklingu w kwadrans. Zautomatyzowany system będzie transportował zestawy bateryjne o wadze do 150 kg z prędkością 18 m/s, a potem przeprowadzi głębokie rozładowanie cel bateryjnych w 5 minut. Według Boscha obecnie stosowane techniki głębokiego rozładowywania potrzebują na to 24 godzin.

Według Boscha system będzie rozpoznawał różne sposoby konstruowania baterii, co pozwoli zmniejszyć ryzyko spięć czy pożarów podczas ich demontażu. Materiał wykorzystywany w celach bateryjnych będzie następnie chemicznie dezaktywowany, co zapewni, że dalsza praca nad demontażem i odzyskiem materiałów będzie prowadzona na rozładowanych elementach.

Corocznie zakład Battery Lifecycle Company ma przetwarzać 15 000 ton baterii.

Według szacunków Boscha do roku 2030 w Europie około 70 proc. nowo rejestrowanych samochodów mają stanowić auta elektryczne. Spowoduje to znaczny wzrost zapotrzebowania na materiały do produkcji baterii. Nieodzowny stanie się recykling zużytych baterii. W ten sposób można odzyskać do 95 proc. materiałów chemicznych wykorzystanych do produkcji baterii.

- Akumulatory obecnie instalowane w pojazdach zakończą swoją żywotność za 10 do 15 lat. Musimy wykorzystać tę szansę, aby zbudować niezbędne możliwości recyklingu - mówi Steffen Haack, dyrektor generalny firmy Bosch Rexroth.

Według Instytutu Fraunhofera zapotrzebowanie na moce w recyklingu baterii w roku 2030 ma sięgnąć 420 000 ton.