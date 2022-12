Nowa Toyota będzie wyglądać tak! No prawie

Ten model Toyoty pojawi się w Europie, chociaż zapewne nie tak będzie wyglądał. W ciągu kolejnych 4 lat Toyota oprócz niego ma wprowadzić do Europy jeszcze 5 innych elektrycznych modeli bateryjnych z serii bZ.

Do 2026 roku na europejski rynek ma wejść 6 w pełni elektrycznych samochodów serii bZ.

W tym roku Toyota spodziewa się sprzedać w Europie 1,1 mln aut, z czego 66 proc. to samochody zelektryfikowane.

W roku 2030 wszystkie zakłady Toyoty w Europie mają być neutralne klimatycznie.

Toyota zapowiedziała wprowadzenie na europejski rynek 6 modeli z serii bZ (Beyond Zero) do roku 2026. Jednym z nich może być kompaktowy SUV. Koncern właśnie pokazał w Brukseli bZ Compact SUV Concept. Choć samochód został zaprojektowany we Francji, jego pierwszy pokaz miał miejsce w ubiegłym miesiącu w USA. Zaprojektowany na platformie e-TNGA concept car ma elektryczny napęd z w pełni bateryjnym zasilaniem i… nic więcej na ten temat na razie nie wiadomo.

To SUV w segmencie C, który, jak podkreśla Toyota, jest największym segmentem samochodów w Europie. Samochód ma 4528 mm długości, 1888 mm szerokości i 1560 mm wysokości. Z zewnątrz to rozwinięcie stylistyki, którą znamy dzięki modelowi C-HR. W sylwetce zwracają uwagę zwłaszcza linie świateł z przodu i z tyłu.

Minimalistyczne wnętrze z nieco pogiętym ekranem

Najciekawsze jest minimalistyczne wnętrze z dwoma ekranami i kanciastą kierownicą. W czasach, kiedy mechaniczne połączenie kierownic z kołami jest zastępowane przez elektryczne, nie trzeba już okrągłej kierownicy, która by odwrócić koła z jednego skrajnego położenia w drugie potrzebuje więcej niż 1 obrotu. Stąd coraz częściej rozwiązania przypominające raczej wolanty, joysticki czy pady do gier. Na razie w prototypach, ale styliści i koncerny samochodowe w ten sposób oswajają nas z myślą, że okrągła kierownica nie jest już potrzebna.

W tym wypadku brak na centralnej konsoli pokręteł czy przełączników to nie tylko kwestia przejścia na dotykowe ekrany. W przypadku tego prototypu sterowanie systemami samochodu, związanymi z komfortem i rozrywką, jest prowadzone także poprzez komendy głosowe. System odbiera więc polecenia zarówno od siedzących z przodu, jak i pasażerów na tylnej kanapie.

Warto też spojrzeć na wyświetlacz na konsoli – jest zagięty. Dolna część jest bardziej poziomo, więc używając jej jako „panelu przełączników” mamy wrażenie bardziej naturalnego ruchu.

Zapowiadając 6 nowych modeli bZ w Europie Toyota nie podaje szczegółów. Nie wiadomo więc, kiedy SUV może wejść na rynek w wersji produkcyjnej.

Wróg to dwutlenek węgla, a nie konkretny rodzaj silnika

Oczywiście Toyota nadal przekonuje (moim zdaniem słusznie), że zamiast rzucać się na forsowanie elektromobilności, cierpiącej m.in. z powodu kosztów materiałów do produkcji baterii i braków w infrastrukturze ładowania, lepiej w ciągi najbliższych 10-15 lat skutecznie obniżać emisje przez umiejętne połączenie technologii bateryjnych i hybrydowych, zwłaszcza w wersji plug-in.

- Powinniśmy kierować się prostą zasadą, że to dwutlenek węgla jest wrogiem, a nie konkretny układ napędowy - powiedział Gill Pratt, dyrektor generalny Toyota Research Institute.

Toyota mocno postawiła na technologie hybrydowe i dążenie do likwidacji tego "etapu pośredniego elektromobilności" jest jej nie na rękę. W tym roku Toyota spodziewa się sprzedać w Europie 1,1 mln aut, z czego 66 proc. to samochody zelektryfikowane. Auta zelektryfikowane to nie elektryczne, ale mające także silniki elektryczne, obok spalinowych. W kategorii elektrycznych aut bateryjnych Toyota ma na razie w portfolio tylko jeden model, który dopiero latem zaczął wchodzić na europejskie rynki.

Toyota mówiąc o dekarbonizacji podkreśla także zmniejszanie śladu węglowego fabryk. Według zapowiedzi Toyoty zakłady tego koncernu w brytyjskim Deeside mają być neutralne klimatycznie w 2025 roku, m.in. dzięki zbudowanym już panelom fotowoltaicznym o powierzchni 10 boisk piłkarskich. Pięć lat później wszystkie zakłady Toyoty w Europie mają już być neutralne klimatycznie. Kolejna dekada ma być okresem eliminowania emisji dwutlenku węgla z obszarów będących poza bezpośrednią kontrolą Toyoty – łańcuchów dostaw i logistyki.