Z nowego raportu JD Power w Stanach Zjednoczonych wynika jednoznacznie, że nowe samochody sprawiają zawód swoim użytkownikom. Mówiąc krótko: im więcej technologii, tym mniej jakości. Względnie dobre wyniki zanotowały marki koncernu Stellantis, w tym Alfa Romeo.

Badanie wstępnej jakości J.D. Power 2023, przeprowadzono na podstawie ankiet zebranych od ponad 93 tys. nabywców i leasingobiorców nowych samochodów. Wszystkie to pojazdy łączy rok modelowy 2023. Auta zostały przebadane na wczesnym etapie użytkowania.

W ankiecie znajdują się 223 pytania podzielone na 9 kategorii: system informacyjno-rozrywkowy, funkcje, elementy sterujące i wyświetlacze, nadwozie, wspomaganie jazdy, wnętrze, układ napędowy, siedzenia i wrażenia z jazdy.

Na ostateczny wynik składa się liczba problemów występujących na 100 pojazdów (PP100). Najmniej, w tegorocznym badaniu, zanotowano ich w samochodach Dodge i RAM (po 141), a także Alfa Romeo (143). W czołówce znalazły się również Buick (162), Chevrolet (166) i Cadillac z Porsche (po 167).

Nisko wypadły samochody takich marek jak Audi (210), Volkswagen (249) oraz Volvo (250). Jednak na samym dole rankingu uplasowały się Tesla (257) i Polestar (313). Co ciekawe, obie te marki polepszyły swoje wyniki rok do roku (samo badanie przeprowadzane jest od 37 lat).

Autorzy badania komentują, że średnie wyniki badań wstępnej jakości J.D. Power pogarszają się z roku na rok. W roku 2023 zanotowano średnio o 12 więcej problemów na 100 pojazdów niż rok wcześniej i o 30 więcej niż w roku 2021.

Właściciele pojazdów najczęściej narzekają na źle brzmiący klakson czy uchwyty na kubki, które nie spełniają swojego celu. Problemem ma być także zbyt duże nagromadzenie nowoczesnych technologii.

Problemem staje się także tak podstawowy element pojazdu jak klamki. Ma to mieć związek z próbami przeprojektowania klamek do drzwi, w sposób bardziej zaawansowany technologicznie. Co ciekawe, 7 na 10 najbardziej problematycznych modeli tylko w tym aspekcie, to pojazdy elektryczne.