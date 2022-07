Nowe oprogramowanie Apple koniem trojańskim dla branży motoryzacyjnej?

Apple ogłosiło w czerwcu nową generację swojego oprogramowania samochodowego CarPlay. Przejmuje ono wszystkie ekrany wewnętrzne, zastępując wskaźniki i cyfrową tarczę szybkości wersją obsługiwaną przez iPhone’a kierowcy. Pomaga też producentom samochodów sprzedać swoje pojazdy – przekonuje amerykańska firma informatyczna z siedzibą w Cupertino.

Menedżer ds. inżynierii Apple Emily Schubert poinformowała, że ​​98 proc. nowych samochodów w Stanach Zjednoczonych jest wyposażonych w CarPlay. Przedstawiła szokującą statystykę: 79 proc. klientów w USA kupiłoby auto tylko wtedy, gdyby obsługiwało CarPlay.

Producenci samochodów regularnie sprzedają właścicielom pojazdów dodatkowe usługi - samochody łączą się z internetem, zyskują funkcje samodzielnej jazdy i przechodzą z zasilania benzyną na energię elektryczną i akumulatory.

Teraz branża motoryzacyjna stoi przed nieatrakcyjnym wyborem: zaoferuj CarPlay albo wydaj duże pieniądze na opracowanie własnego oprogramowania.

Według raportu McKinsey, rynek oprogramowania samochodowego będzie rósł o 9 proc. rocznie do 2030 roku, szybciej niż cały przemysł motoryzacyjny. Sprzedaż oprogramowania samochodowego za osiem lat może wynieść 50 mld dol. - przewidują analitycy McKinsey.

Apple chce uszczknąć z tego tortu. Nowa wersja CarPlay może być motorem napędowym przychodów dla firmy, otwierając możliwość wejścia w wielomiliardowy segment branży motoryzacyjnej, który niezwykle szybko się rozwija.

To nie po myśli koncernu General Motors, który uzyskuje przychody w wysokości 2 mld dol. rocznie z subskrypcji samochodowych i spodziewa się, że do 2030 roku wzrosną one do 25 mld dol.

Apple twierdzi, że potężne koncerny, jak Honda, Nissan i Renault, są „podekscytowane” nowym CarPlay. Jednak firmy samochodowe mogą nie być aż tak nim zachwycone, jak sugeruje Apple – donosi CNBC. Niewiele firm ogłosiło nowe modele, które będą obsługiwać oprogramowanie, a większość zapowiedzi jego zastosowania jest niezobowiązująca.