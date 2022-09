Nowe półprzewodniki zwiększają zasięg samochodów elektrycznych

Zwiększenie pojemności akumulatorów aut elektrycznych, a tym samym zasięgu tych pojazdów jest jednym z najważniejszych wyzwań z jakimi borykają się inżynierowie. Japoński start-up Flosfia wykorzystał nowe półprzewodniki do ulepszenia procesu kontroli poboru i zużycia energii.

Flosfia to start-up założony przy Uniwersytecie Kioto, a wśród jego inwestorów są tacy giganci japońskiej gospodarki jak Mitsubishi Heavy Industries, powiązana z Toyotą firma Denso i Japoński Bank Rozwoju. Lepsze gospodarowanie energią ma zapewnić wykorzystanie w układach sterujących nowego półprzewodnika - tlenku galu zamiast używanego od lat krzemu.

Nowe półprzewodniki pozwalają zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych o 10 procent

Dotychczasowe eksperymenty są bardzo zachęcające. Flosfia twierdzi, że w porównaniu z obecnie stosowanymi półprzewodnikami udało się zredukować straty mocy w trakcie przesyłu o 70 proc, a samo zużycie energii o 10 proc. Pozwoliło to zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych o 10 proc.

Firma zamierza jak najszybciej uruchomić produkcję seryjną i do lata przyszłego roku osiągnąć miesięczną produkcję na poziomie kilkuset tysięcy sztuk. Sama produkcja będzie outsourcingowana do japońskich firm elektronicznych. Celem Flosfii jest osiągnięcie w roku 2030 sprzedaży na poziomie 100 mld jenów (ok 3,4 mld zł).

Półprzewodniki nie są jedyną nadzieję na zwiększanie zasięgu elektryków

Japońskie start-upy poświęcają wiele uwagi nie tylko rozwojowi nowych typów akumulatorów, jak litowo-metalowe, ale także usprawnianiu parametrów baterii litowo-jonowych. Wśród badanych rozwiązań są nowe katalizatory, jak i wykorzystanie prądu zmiennego zamiast stałego. Jednak w ostatnim czasie to wykorzystanie nowych półprzewodników zaczyna wysuwać się na czoło. Tą drogą idzie chociażby Tesla, która stawia nie na tlenek galu, lecz węglik krzemu.

Mimo ostrej konkurencji ze strony Chin i Korei Południowej, japońskie firmy nadal kontrolują ok. 30 proc. światowego rynku akumulatorów litowo-jonowych. W przypadku półprzewodników stosowanych w układach sterowania energią jest to ok. 20 proc. Za udział ten odpowiadają głównie Mitsubishi Electric, Toshiba i Fuji Electric. W obu przypadkach start-upy odgrywają istotną rolę w rozwijaniu nowych technologii, mogących pozwolić na zdobycie przewagi nad konkurencją. Stąd też zakładane często przy uczelniach firmy mogą liczyć nie tylko na wsparcie dużych korporacji, ale także rządu, który w tym celu powołał Organizację Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO).