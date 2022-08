Nowe samochody zdrożeją o 15-25 tys. zł. Gigant podaje powód

Prezes Grupy Volkswagen Thomas Schäfer spodziewa się znacznego wzrostu cen samochodów z silnikami spalinowymi ze względu na planowane wprowadzenie nowej emisji spalin Euro 7. Dodatkowe instalacje do oczyszczania spalin montowane w autach będą kosztować od 3 do 5 tysięcy euro w zależności od modelu.

W perspektywie średnioterminowej Grupa Volkswagen ocenia, że samochody z napędem spalinowym nie będę tańsze w produkcji od modeli elektrycznych. Wszystko za sprawą planowanej przez Komisję Europejskiej nowej regulacji dotyczącej ograniczenia emisji spalin - normy Euro 7.

- Spodziewamy się znacznego wzrostu cen pojazdów w wyniki planowanej nowej unijnej normy emisji spalin. Oznacza to bowiem znaczące zmiany w samochodach, które pozwolą na dodatkowe oczyszczanie spalin. To w zależności od modelu oraz typu silnika będzie kosztować od 3 do nawet 5 tysięcy euro - powiedział cytowany przez "Berliner Zeitung" prezes Volkswagena Thomas Schäfer.

Według dotychczasowych informacji norma Euro 7 ma zacząć obowiązywać od 2025 roku. Nie są jeszcze znane szczegóły nowej regulacji, ale ma być ona zdecydowanie bardziej rygorystyczna od obecnie obowiązującej.

Proponowane zmiany będą znaczącym obciążeniem dla małych aut - tak zwanych miejskich. Pytanie czy takie modele znajdą nabywców, którzy zapłacą dużo wyższą cenę?

Jako alternatywne rozwiązanie koncern planuje poszerzenie gamy samochodów z napędem elektrycznym, których cena według obecnych kalkulacji nie będzie wyższa niż 25 tysięcy euro. Od 2025 w ramach grupy zaoferowany zostanie mini Volkswagen ID.2 oraz elektryczna Skoda i Cupra.

Wielkość sprzedaży w Europie będzie także uzależniona od rządowych zachęt na zakup samochodów bezemisyjnych.

