Nowe zamówienie w Seco/Warwick

Firma Seco/Warwick ze Świebodzina otrzymała zamówienie na dwa piece: do hartowania w gazie pod wysokim ciśnieniem (HPGQ) oraz do azotowania i odpuszczania dużych matryc do odlewów ciśnieniowych. Będą one służyły do produkcji aluminiowych elementów podwozi samochodów elektrycznych. Nie podano nazwy zamawiającego. Wiadomo, że to międzynarodowy producent podzespołów.