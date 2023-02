Nowoczesne kable uniezależnią auta elektryczne od sieci ładowarek

Krakowska firma Green Cell wypuściła na rynek ładowarkę, która łączy w sobie cechy ładowarki typu wallbox i ładowarki mobilnej. Cała sterująca elektronika mieści się we wtyczkach kabla. W trasie wystarczy więc trójfazowe gniazdko.

Urządzenie o nazwie Habu w cenie 5,5 tys. zł waży tylko 3,3 kg, czyli, jak zauważa Business Insider, o połowę mniej niż standardowe konstrukcje z modułem ICBB (In-Cable Control Box). W zasadzie wygląda tak, jakby tego modułu w ogóle nie było. Elementy odpowiadającego za kontrolę pracy ładowarki i bezpieczeństwo procesu modułu zostały przez inżynierów Greel Cell wbudowany we wtyczki kabla ładującego.

Ładowarka o nazwie Habu ma na końcach siedmiometrowego kabla dwie wtyczki – wpinaną w samochód wtyczkę typu 2 oraz wtyczkę CEE 16A 5P, który można się wpiąć w gniazdko siłowe trójfazowej instalacji, jakie wykorzystuje np. część kuchenek elektrycznych.

Prezes Green Cell Paweł Ochyński wyjaśnił dziennikarzom Business Insidera, że choć Wallbox to ładowarka typu domowego, to zrezygnowano z wtyczki do zwykłego gniazdka, bo ładowanie z niego trwałoby kilkanaście godzin. Tym samym ładowarka nie nadawałaby się do wykorzystania w trasie. Dlatego firma zdecydowała się na gniazda trójfazowe, które mają większą moc i są stabilniejsze.

- Standardem obecnie są gniazda trójfazowe 16 A, o 11 kW mocy. To najpopularniejsze rozwiązanie. Wtedy ładowanie mogłoby trwać około sześciu godzin. Od zera do pełna, a zwykle przecież nie mamy całkowitego zera i nie ładujemy do 100 proc. – wyjaśnił Paweł Ochyński. 11 kW to maksymalna moc ładowania Habu, ale można ją obniżyć do 7,2 kW lub 3,6 kW.

Jak podaje Business Insider, ładowarka Habu została wyposażona w sygnalizator poprawnego wpięcia, a nawet latarkę, żeby podłączyć samochód prawidłowo nawet w ciemnym garażu. Ma też ekran LCD, pokazujący wszystkie parametry i statystyki oraz dedykowaną aplikację mobilną "GC App", która umożliwia zdalne regulowanie procesu. Aplikacji pozwala ustawiać harmonogramy ładowania, co przydaje się np. przy fotowoltaice, która generuje niższą moc, a także przy ochronie domowej sieci przed przeciążeniami.