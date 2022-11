Nowy Moskwicz to chiński JAC JS4. W Moskwie właśnie ruszył montaż

Produkcja nowego Moskwicza ruszyła w moskiewskich zakładach, w których wcześniej wytwarzano samochody Renault. Zapowiadana produkcja wynosi 100 000 aut rocznie. Na początek będzie to montaż SKD chińskiego crossovera JAC JS4.

Nowy Moskwicz to chiński crossover o długości 4,4 m z półtoralitrowym silnikiem o mocy 150 km.

Produkcja ruszyła, a w sprzedaży samochód ma się znaleźć w grudniu 2022 roku.

W ciągu dwóch lat Rosjanie chcą zmienić montaż SKD w pełną produkcję CKD.

Rosja straciła większość swojego przemysłu motoryzacyjnego, kiedy po jej napaści na Ukrainę w ramach sankcji zaczęli się z niej wycofywać kolejni zachodni producenci samochodów, którzy prowadzili tam produkcję własnych aut. Już wówczas spekulowano, że przejmowane przez rosyjskie państwo fabryki wkrótce „zasiedlą” firmy z innych krajów, głównie z Chin. Wygląda na to, że w moskiewskiej fabryce, gdzie kiedyś produkowano samochody Renault, ten proces właśnie się zaczyna.

Latem 2022 roku firma Kamaz, która przejęła zakład, podpisała z władzami Moskwy porozumienie, w ramach którego jeszcze w tym roku ma z fabryki wyjechać 600 nowych aut – co trzecie elektryczne.

Nowy Moskwicz jest bez wątpienia bliźniakiem chińskiego samochodu

Dziś z pompą rozpoczęto „produkcję”. Pierwszym modelem ma być Moskwicz 3 - miejski crossover z silnikiem benzynowym. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia tego auta, żeby rozpoznać w nim model firmy JAC o nazwie JS4. Różnią się wyłącznie znaczki producenta na masce, klapie bagażnika i kierownicy.

To samo dotyczy specyfikacji. Moskwicz 3, czyli JS4 ma 441 cm długości, 180 cm szerokości, 166 cm wysokości i 262 cm rozstawu osi. Napędza go półtoralitrowy silnik turbo o mocy 150 KM i maksymalnym momencie obrotowym 210 Nm. Samochód będzie dostępny w dwóch wersjach – z sześciobiegową skrzynią manualną lub automatem CVT. Wyposażenie elektroniczne ma takie samo, jakie JAC oferuje na innych rynkach.

W zasadzie nie mogło być inaczej, skoro podpisana latem umowa Kamaza i Moskwy zakłada rozpoczęcie od montażu SKD, a to oznacza właściwie, że będą to po prostu chińskie auta ze znaczkiem Moskwicza.

Montaż SKD to połączenie w całość kilku dużych zespołów – m.in. nadwozia z wyposażeniem, podwozia z układem napędowym czy zawieszenia. Od tego w latach 90. ubiegłego wieku zaczynały produkcję w Polsce Volkswagen, a także Daewoo, które najpierw przywoziło całe samochody do Europy, a potem rozbierało je na części, by złożyć je w Polsce, omijając w ten sposób wysokie cło.

Rosjanie zaczną od montażu gotowych podzespołów, ale chcą lokalizować produkcję

Według porozumienia w 2022 roku zmontowanych aut ma być 600, a w przyszłym roku już 50 000, z czego 10 000 z napędem elektrycznym. Z kolei w roku 2024 ma to być już dwa razy tyle – zarówno w całkowitej produkcji, jak i w udziale aut elektrycznych. Ogłoszono też, że do końca roku 2024 ma zostać uruchomiona pełna produkcja w systemie CKD, czyli budowa auta od podstaw. Z wykorzystaniem produkowanych lokalnie komponentów.

Zapowiedziano przy tym rozpoczęcie prac nad własną platformą, na której w przyszłości mają powstawać także samochody elektryczne, do których najważniejsze podzespoły, w tym baterie i silniki mają pochodzić z Rosji. Moskwa ma się stać stolicą rozwoju rosyjskich samochodów elektrycznych, a odrodzenie fabryki Moskwicza, poprzez powstające zakłady wytwarzające komponenty i rozwijającą się sieć dealerską, mają w sumie zapewnić w przyszłości nawet 40 000 nowych miejsc pracy.

Nowy Moskwicz ma być impulsem do rozwoju całej branży motoryzacyjnej w Rosji

Nowy Moskwicz ma być lokomotywą tworzenia nowego rosyjskiego przemysłu motoryzacyjnego – w kolejnych latach lokalizacja produkcji komponentów w Rosji ma być coraz większa, aż do rozpoczęcia pełnej produkcji w systemie CKD, a potem produkowania już samochodów projektowanych w Rosji.

Mało tego, Moskwicz ma być także dźwignią rozwoju nowego moskiewskiego centrum logistycznego (TLC) Port Południowy. Ma on powstać na terenie Centralnego Portu Komunikacyjnego (przypadkowa zbieżność nazw z naszym planowanym lotniskiem) przy udziale Kolei Rosyjskich. Oczywiście pierwszym impulsem będą dostawy elementów chińskich aut do zmontowania w zakładach Moskwicza. W latach 2023-2024 ma powstać centrum kontenerowe, a po 2025 roku kompleks magazynowy. Rosjanie przewidują, że po osiągnięciu pełnych zdolności Port Południowy będzie obsługiwał 5,6 mln ton ładunków rocznie i zatrudniał 1500 osób.