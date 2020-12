Nowy pomysł na tankowanie wodoru w samochodach

Grupa Linde i spółka Daimler Truck podpisały porozumienie w sprawie wspólnego opracowania nowej generacji urządzeń do tankowania ciekłym wodorem samochodów ciężarowych z napędem na ogniwa paliwowe. W ramach tej kooperacji partnerzy chcą uczynić tankowanie wodoru tak maksymalnie prostym i praktycznym.

Ciekły wodór

Samochód z napędem na ogniwa paliwowe ma mieć zasięg przekraczający nawet 1000 kilometrów na jednym tankowaniu.Rozpoczęcie testów GenH2 Truck z udziałem klientów Daimler Truck AG planuje na rok 2023, natomiast produkcja seryjna pojazdu ma ruszyć w drugiej połowie obecnej dekady.Dzięki zastosowaniu wodoru ciekłego, charakteryzującego się znacznie większą gęstością energetyczną niż wodór w stanie gazowym, osiągi takiego pojazdu powinny dorównywać osiągom porównywalnej konwencjonalnej ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym. Nowa metoda tankowania ma zostać wdrożona w seryjnej wersji GenH2 Truck, a przedtem zostanie poddana walidacji w kolejnych prototypach.Ciekły wodór umożliwia zastosowania wymagające wysokiej przepustowości energiiDaimler Truck AG preferuje wodór ciekły, ponieważ w tym stanie skupienia ten nośnik energii ma znacznie większą gęstość energetyczną w stosunku do objętości niż wodór w stanie gazowym. Dzięki temu zbiorniki ciekłego wodoru w samochodzie ciężarowym napędzanym ogniwami paliwowymi mogą być znacznie mniejsze, a ze względu na niższe ciśnienie - także znacznie lżejsze.Pozwala to na uzyskanie większej przestrzeni ładunkowej i większej ładowności ciężarówek.Jednocześnie można zatankować więcej wodoru, co znacznie zwiększa zasięg pojazdu. Tak więc seryjny GenH2 Truck, podobnie jak odpowiednie konwencjonalne ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, nadaje się do wielodniowych operacji transportowych na długich dystansach o wysokiej dziennej przepustowości energii.Obecnie Daimler Truck przyspiesza prace nad niezbędnymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie systemów zbiorników, które umożliwią wykorzystanie ciekłego wodoru również w zastosowaniach mobilnych – jako nośnika energii w seryjnych samochodach ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi.W zastosowaniach stacjonarnych, na przykład w przemyśle lub na stacjach tankowania wodoru, magazynowanie kriogenicznego wodoru ciekłego w temperaturze -253 stopni Celsjusza jest już powszechną praktyką. Dotyczy to również transportu ciekłego wodoru jako ładunku.