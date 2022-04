Nowy silnik cieplny bez ruchomych części wydajny jak turbina parowa

Pozbawiony ruchomych części silnik cieplny może przetwarzać ciepło na energię elektryczną ze sprawnością podobną jak tradycyjna turbina parowa.

Urządzenie zaprojektowali inżynierowie z MIT i National Renewable Energy Laboratory (NREL). Może przekształcać ciepło w energię elektryczną z ponad 40 proc. wydajnością - lepszą niż w przypadku wielu tradycyjnych turbin parowych - informuje "Nature".

Chodzi o ogniwo termofotowoltaiczne (TPV), podobne do ogniw fotowoltaicznych w panelach słonecznych, które pasywnie wychwytuje wysokoenergetyczne fotony z rozgrzanego do białości źródła ciepła i przekształca je w energię elektryczną. Do generowania energii elektrycznej potrzebne jest źródło ciepła o temperaturze 1900 do 2400 stopni Celsjusza.

Naukowcy twierdzą, że pewnego dnia projekt może umożliwić stworzenie całkowicie zdekarbonizowanej sieci energetycznej. Planują włączyć ogniwo TPV do baterii termicznej w skali sieciowej. System absorbowałby nadmiar energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i magazynował tę energię w dobrze izolowanych warstwach gorącego grafitu. Gdy potrzebna byłaby energia, na przykład w pochmurne dni, ogniwa TPV przekształcałyby ciepło w energię elektryczną i wysyłały ją do sieci energetycznej.

Zespół z powodzeniem zademonstrował główne części systemu w oddzielnych eksperymentach na małą skalę. Trwają prace nad integracją części, aby zademonstrować w pełni działający system. Twórcy mają nadzieję na zwiększenie skali systemu, by zastąpić elektrownie oparte na paliwach kopalnych i zrealizować całkowicie zdekarbonizowaną sieć energetyczną, zasilaną wyłącznie energią odnawialną.

"Ogniwa termofotowoltaiczne były ostatnim kluczowym krokiem w kierunku wykazania, że baterie cieplne są realną koncepcją" - mówi Asegun Henry, profesor Wydziału Inżynierii Mechanicznej MIT.

Ponad 90 procent światowej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł wykorzystujących wysokie temperatury, opartych o węgiel, gaz ziemny, energię jądrową i skoncentrowaną energię słoneczną. Turbiny parowe od około stu lat stanowią przemysłowy standard przekształcania ciepła w energię elektryczną.

Średnio turbiny parowe przetwarzają około 35 proc. dostępnego ciepła na energię elektryczną, przy czym około 60 procent stanowi najwyższą dotychczas sprawność spośród wszystkich silników cieplnych. Jednak ograniczeniem turbin są ich ruchome części, które nie pozwalają na wykorzystywanie bardzo wysokich temperatur. Źródła ciepła o temperaturze powyżej 2000 stopni Celsjusza byłyby zbyt gorące dla turbin.

Alternatywą okazały się półprzewodnikowe silniki cieplne bez ruchomych części, które mogłyby potencjalnie pracować wydajnie w wyższych temperaturach.

Jedną z zalet półprzewodnikowych konwerterów energii jest to, że mogą działać w wyższych temperaturach przy niższych kosztach konserwacji, ponieważ nie mają ruchomych części.

Podobnie jak ogniwa słoneczne, ogniwa termofotowoltaiczne TPV mogą być wykonane z materiałów półprzewodnikowych z określoną przerwą energetyczną - przerwą między pasmem walencyjnym materiału a jego pasmem przewodnictwa. Energia pochłaniana przez materiał może przerzucać elektron przez pasmo wzbronione, a tym samym generować prąd elektryczny.

Do tej pory większość ogniw TPV osiągnęła wydajność tylko około 20 proc., z rekordową 32 proc., ponieważ zostały wykonane z materiałów o stosunkowo niskiej przerwie energetycznej, które konwertują fotony o niższej temperaturze i energii, a zatem mniej wydajnie.

Henry i jego współpracownicy starali się wychwytywać fotony o wyższej energii ze źródła ciepła o wyższej temperaturze, tym samym bardziej wydajnie przekształcając energię.

Ogniwo jest wykonane z trzech głównych elementów: stopu o wysokiej przerwie wzbronionej, który znajduje się na stopie o nieco niższej przerwie wzbronionej, pod którym jest lustrzana warstwa złota. Pierwsza warstwa wychwytuje fotony o najwyższej energii ze źródła ciepła i przekształca je w energię elektryczną, podczas gdy fotony o niższej energii, które przechodzą przez pierwszą warstwę, są wychwytywane przez drugą i przekształcane w celu dodania do generowanego napięcia. Wszelkie fotony, które przechodzą przez tę drugą warstwę, są następnie odbijane przez lustro z powrotem do źródła ciepła.

Zespół przetestował wydajność ogniwa, umieszczając je nad czujnikiem strumienia ciepła - urządzeniem, które bezpośrednio mierzy ciepło pochłonięte przez ogniwo. Naukowcy ustawili ogniwo na działanie lampy wysokotemperaturowej i skoncentrowali światło na ogniwie. Następnie zmieniali intensywność lub temperaturę i obserwowali, jak wydajność energetyczna ogniwa - ilość wytwarzanej energii w porównaniu z pochłanianym ciepłem - zmieniała się wraz z temperaturą. W zakresie od 1900 do 2400 stopni Celsjusza nowe ogniwo TPV miało wydajność około 40 proc.

Ogniwo użyte w eksperymentach ma około centymetra kwadratowego. W przypadku systemu baterii termicznej dla sieci energetycznych ogniwa TPV musiałyby wzrosnąć do około jednej czwartej boiska piłkarskiego.

"Technologia jest bezpieczna, przyjazna dla środowiska w swoim cyklu życia i może mieć ogromny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla z produkcji energii elektrycznej" - zaznaczył prof. Henry.