Nowy szef Nissana stanowczo o integracji biznesowej z Renault i Mitsubishi

Nowy dyrektor generalny i prezes Nissana Makoto Uchida wykluczył w poniedziałek pełną integrację biznesową ze sprzymierzoną spółką Renault. Zapewnił zarazem o zamiarze "pogłębienia i wzmocnienia" francusko-japońskiego sojuszu motoryzacyjnego Renault-Nissan-Mitsubishi.

Podczas poniedziałkowej konferencji nowy szef Nissana zobowiązał się do zwiększenia przychodów i zysków japońskiego koncernu poprzez ożywienie działalności w USA.

Makoto Uchida zapowiedział także obniżenie kosztów i zwiększenie przychodów dzięki nowym produktom i technologiom nowej generacji, ale także "pogłębieniu i wzmocnieniu" francusko-japońskiego sojuszu.

Uchida podkreślił w poniedziałek, że mimo wznowienia i zacieśnienia współpracy z partnerami "wcale" nie rozważa integracji biznesowej z Renault i Mitsubishi.



Makoto Uchida w niedzielę oficjalnie objął stanowisko dyrektora generalnego i prezesa Nissana, na które został mianowany na początku października. Wcześniej na czele drugiego co do wielkości japońskiego producenta samochodów kierował tymczasowo Yasuhiro Yamauchi w miejsce odwołanego Hiroto Saikawy. W poniedziałek odbyło się pierwsze wystąpienie Uchidy w nowej roli - podała agencja Kyodo.

Podczas poniedziałkowej konferencji nowy szef Nissana zobowiązał się do zwiększenia przychodów i zysków japońskiego koncernu poprzez ożywienie działalności w USA, obniżenie kosztów i zwiększenie przychodów dzięki nowym produktom i technologiom nowej generacji, ale także "pogłębieniu i wzmocnieniu" francusko-japońskiego sojuszu - wskazał serwis Automotive News.

W ramach pogłębiania współpracy w niedzielę Nissan, Renault i Mitsubishi zdecydowali o powołaniu nowej spółki joint venture, która będzie odpowiedzialna za badania i rozwój w obszarze zaawansowanych technologii motoryzacyjnych, m.in. z zakresu elektromobilności i sztucznej inteligencji. Jak dowiedziało się Kyodo, członkowie francusko-japońskiego sojuszu motoryzacyjnego ogłoszą konkretne plany w tym zakresie w styczniu 2020 r.

Uchida podkreślił w poniedziałek, że mimo wznowienia i zacieśnienia współpracy z partnerami "wcale" nie rozważa integracji biznesowej z Renault i Mitsubishi. Menedżer zapowiedział, że skoncentruje się na krótkoterminowych zyskach, które przyniosą korzyści wszystkim członkom sojuszu, przy jednoczesnym zabezpieczaniu autonomii Nissana. Zadeklarował również, że zapewni przejrzystość w obszarze zarządzania firmą, co ma pomóc odbudować zaufanie do spółki.

Relacje między członkami Renault-Nissan-Mitsubishi uległy pogorszeniu po tym, jak w listopadzie 2018 r. twórca i prezes sojuszu motoryzacyjnego Carlos Ghosn został aresztowany i odwołany ze sprawowanych funkcji. Menedżer jest oskarżany o wieloletnie nadużycia finansowych. Ghosn nie przyznaje się do winy i obecnie oczekuje na rozpoczęcie procesu.

W celu koordynowania współpracy między spółkami sformowany w kwietniu zarząd operacyjny sojuszu utworzył nowe stanowisko sekretarza generalnego porozumienia. Według francuskich mediów stanowisko to obejmie dotychczasowy dyrektor sojuszu ds. rozwoju biznesu Hadi Zablit. Obecnie inżynier odpowiada za rozwój platformy CMF (Common Module Family) dla pojazdów z segmentu A, partnerstwa w obszarze nowych technologii, usługi mobilne i synchronizację planowania produktowego.

Do ścisłego kierownictwa Nissana wraz z Uchidą dołączyli dyrektor operacyjny Ashwani Gupta i wiceprezes ds. bezpieczeństwa Jun Seki. Ich pierwszym zadaniem ma być ponowne przeanalizowanie wraz z nowym szefem koncernu planu restrukturyzacji opracowanego przez Saikawę. Zgodnie z jego założeniami Nissan miałby zmniejszyć zatrudnienie o 12,5 tys. miejsc pracy na całym świecie, skonsolidować ofertę i ograniczyć produkcję z 7,2 mln pojazdów do 6,6 mln samochodów rocznie. Saikawa planował również osiągnięcie do kwietnia 2024 r. sprzedaży w USA na poziomie 1,4 mln samochodów.

Podczas konferencji Gupta poinformował, że koncern planuje wprowadzenie nowych modeli w 2020 r. Pierwsze z nich mają pojawić się na rynku w kwietniu.

Jak przypomniało Kyodo, z powodu zwalniającej sprzedaży samochodów na świecie, silniejszego jena i wyższych kosztów materiałów, Nissan odnotował 85-proc. spadek zysku operacyjnego w pierwszej połowie bieżącego roku podatkowego, trwającego do kwietnia 2020 r.