Od 1 września nowe przepisy dotyczące homologacji pojazdów

Wprowadzenie surowszych wymagań w stosunku do rynku samochodowego i przyczep oraz indywidualne dopuszczenie pojazdów specjalnych do ruchu przewidują nowe przepisy, które wejdą w życie 1 września 2020 r. - poinformował Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

ITS przypomina, że homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu na podstawie pozytywnych wyników badań przeprowadzanych przez uprawnioną jednostkę techniczną. Wydaje ona producentowi świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do wprowadzenia na rynek.

Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich wprowadzane są prawnych, natomiast "świadectwo zgodności", które otrzymuje każdy nabywca nowego pojazdu oznacza dokument wydany przez producenta, w którym zaświadcza się, że pojazd jest zgodny z homologowanym typem pojazdu i ze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w momencie jego wyprodukowania.

Jak podaje ITS, zmiany w procedurach homologacji i nadzorze nad rynkiem pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów wprowadzane są w następstwie unijnego rozporządzenia z maja 2018 roku.

Nowe przepisy dotyczyć będą samochodów osobowych, autobusów, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz przyczep i naczep.

Celem zmian jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie niezgodności pojazdów, z wymaganiami homologacyjnymi, które zagrażają bezpieczeństwu w kontekście ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Nowe przepisy dotyczyć będą zarówno producentów pojazdów, ich przedstawicieli, importerów i dystrybutorów oraz instytucji zajmujących się dopuszczaniem nowych typów pojazdów do ruchu.

Dla wszystkich podmiotów przewidziano system kar pieniężnych za ewentualne niezgodności.

Jak zaznacza ITS, nowością jest również wprowadzenie dodatkowego nadzoru nad rynkiem pojazdów już eksploatowanych. Oznacza to, że pojazdy które zostały dopuszczone do ruchu będą mogły być ponownie zweryfikowane przez organy nadzoru rynku poszczególnych państw członkowskich.

Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 września tego roku. regulują także kwestie ważności świadectw homologacji, nowych wzorów dokumentów homologacyjnych oraz wprowadzają dodatkową nową indywidualną europejską homologację dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii.