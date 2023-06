Odrodzony Fiat Topolino - trzeci bliźniak Stellantisa

Tym razem to Fiat pokazał malutki elektryczny pojazd na miasto, bliźniaka modeli Opel Rocks-e i Citroen Ami. Maluch ma być produkowany w Maroku.

Historyczny Topolino (myszka) to inaczej Fiat 500 produkowany w latach 1936-1955. Mały, lekki samochód pozwolił w dużej mierze na sprowadzenie włoskiej motoryzacji "pod strzechy". Nowy, ma wprowadzać elektromobilność wśród młodych.

Fiat nawet nie nazywa tego pojazdu samochodem, tylko czterokołowcem. Teoretycznie oprócz tego, że ma być przeznaczony do miejskich przejazdów dla młodych, nie wiemy o nim nic konkretnego. Tyle, że jeden rzut oka wystarczy, by rozpoznać bliźniaka Opla Rocks-e i Citroena Ami. Należy więc przypuszczać, że Topolino to mający niecałe 2,5 m długości samochodzik z silnikiem elektrycznym o mocy 8,2 KM i bateriami o pojemności 5,5 kWh, mającymi zapewnić do 75 km zasięgu i ładowanie "do pełna" z domowego gniazdka w 3,5 godziny. Prędkość samochodu będzie prawdopodobnie ograniczona do 45 km/h. Typowo miejskie wozidełko.

Stellantis bliźniacze konstrukcje Opla i Citroena ma produkować w marokańskiej Kenitrze. W listopadzie ubiegłego roku Stellantis poinformował o planach zainwestowania ponad 300 mln euro w podwojenie możliwości produkcyjnych tej fabryki, należącej pierwotnie do koncernu PSA. To nowy zakład, uruchomiony w 2019 roku, ale Stellantis postanowił powiększyć jego moce produkcyjne by umieścić tam produkcję samochodów opartych o smart car platform, czyli platformie inteligentnego pojazdu.

Nowa inwestycja oznaczała wzrost zatrudnienia o 2000 osób. Warto także zaznaczyć, że lokalizacja produkcji części wynosiła wówczas 69 proc. Maroko stara się stworzyć u siebie wielki hub produkcji motoryzacyjnej dla północnej Afryki, ale także Europy, od której oddziela ją w zasadzie tylko Cieśnina Gibraltarska.