Ohio żąda od GM 60 mln dolarów za likwidację montowni

Spłaty 60 mln dolarów w zaległych podatkach domaga się od koncernu General Motors stan Ohio. Likwidując montownię w Lordstown lata przed uzgodnionym terminem takiego posunięcia, producent utracił prawo do przyznanych mu ulg podatkowych - utrzymuje prokuratura stanowa.

Jak przekazał organom nadzorczym prokurator generalny stanu Ohio, Dave Yost, koncern motoryzacyjny General Motors w 2009 r. uzyskał od władz stanowych ulgi podatkowe w zamian za zobowiązanie się do utrzymania działalności montowni w Lordstown do 2028 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 3,7 tys. miejsc pracy do 2040 r. Jak ocenia prokuratura, decydując się na wcześniejszą likwidację i odsprzedaż zakładu, spółka naruszyła te ustalenia.

Prokurator generalny Ohio przywołał opracowanie, zgodnie z którym likwidacja montowni przez GM pociągnęła za sobą utratę łącznie blisko 8 tys. miejsc pracy w regionie, a także ograniczenie lokalnej aktywności gospodarczej o ponad 8 mld dolarów. Ucierpiało również miejscowe szkolnictwo, zakład w Lordstown odpowiadał bowiem za 10 proc. budżetu szkół. Yost przekazał w oświadczeniu przytaczanym przez Reutera, że GM powinien przekazać do budżetu stanowego 60 mln USD w ramach zwrotu ulgi podatkowej, do której koncern miał stracić prawa. "Domagamy się jedynie pieniędzy prawnie należnych Ohio - nie mniej, nie więcej" - wskazał.

Agencja przypomina, że władze stanowe sygnalizowały otwartość na negocjacje. Zaledwie tydzień wcześniej gubernator Ohio Mike DeWine przekazał dziennikarzom, że władze "niekoniecznie muszą odzyskać te pieniądze, natomiast zależy im na działaniach promujących zatrudnienie w Ohio".

W odpowiedzi na zapytania koncern General Motors oświadczył, iż "dowiódł swojego zaangażowania w Ohio poprzez dokonane w tym stanie inwestycje przekraczające 3,3 mld dolarów od 2009 r.". Spółka wyraziła gotowość do dalszych rozmów ze stanem.

Jeszcze w 2016 r. montownia w Lordstown zatrudniała 4,5 tys. osób. Od tego czasu GM stopniowo redukował jednak liczbę zmian w zakładzie, aż do ostatecznego zamknięcia fabryki w marcu 2019 r. Obiekt odkupił start-up Lordstown Motors, który od 2021 r. chce rozpocząć na miejscu produkcję pojazdów elektrycznych, zapewniając pracę dla kilkusetosobowej załogi.

GM i południowokoreański konglomerat LG Chem inwestują 2,2 mld dolarów w budowę nowej fabryki baterii samochodowych w Lordstown. Ma ona zapewnić zatrudnienie dla 1,1 tys. osób - odnotowuje agencja Reutera.