Opel i PSA: w gliwickiej fabryce nie ma konfliktu, zakład pracuje normalnie

W gliwickiej fabryce Opla nie ma żadnego konfliktu, zakład pracuje w normalnym trybie - oświadczyli w piątek przedstawiciele spółek Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland, odnosząc się do działań związkowców, organizujących w piątek masówki informacyjne w fabryce.

Wiosną tego roku koncern PSA ogłosił, że od 2021 r. w Gliwicach, gdzie dziś fabryka Opel Manufacturing Poland (OMP) wytwarza auta osobowe, będą produkowane samochody dostawcze. Rozpoczęła się budowa nowych hal produkcyjnych, realizowana przez nową spółkę PSA Manufacturing Poland (PSAMP). Do nowej spółki przyjęto dotąd 37 pracowników, zatrudnionych wcześniej w gliwickim Oplu. Według związkowców, utracili oni dotychczasowe warunki pracy i płacy oraz ciągłość zatrudnienia. Zaprzeczają temu obie spółki.

Odnosząc się do związkowych zarzutów, spółki OMP i PSAMP podały w piątkowym oświadczeniu, iż nowa spółka PSAMP powstała i działa zgodnie z prawem, aby uruchomić produkcję dużych samochodów dostawczych dla Grupy PSA. Obecna fabryka w Gliwicach jest przystosowana wyłącznie do produkcji aut osobowych, nie ma hal o gabarytach umożliwiających produkcję większych samochodów ani odpowiednich maszyn i urządzeń. Ponadto zakład nieprzerwanie prowadzi regularną produkcję Opla Astry.

"Wszelkie zarzuty dotyczące nielegalności działań (spółki PSAMP), obniżania kosztów i zmniejszania zatrudnienia są nieuprawnione i godzą w dobre imię obu spółek" - podały Opel i PSA, zapewniając, iż zatrudnianie pracowników w nowym podmiocie odbywa się na podstawie umów o pracę takiego samego rodzaju jak dotychczasowe w OMP oraz na nie gorszych warunkach pracy i płacy.

"Nieprawdą jest, że osoby te straciły ciągłość stażu pracy i zaoferowano im gorsze warunki zatrudnienia. Faktem jest, że pracownicy ci zachowali co najmniej tak dobre warunki zatrudnienia jak dotychczasowe w OMP, ciągłość stażu i warunki płacy oraz inne przywileje. Dotyczy to obecnie zatrudnionej w PSAMP grupy 37 pracowników, jak i kolejnych, którzy będą zatrudniani w PSAMP, niezależnie od formy prawnej, w jakiej będzie następowało przejście do nowego zakładu" - wyjaśniła Agnieszka Brania z biura prasowego spółki.

Pracodawca zapewnia, że regulaminy pracy w nowej spółce zostały wprowadzone w porozumieniu z formalnie wybranymi przedstawicielami pracowników, zaś przepisy nie wymagają ani informowania, ani uzgadniania tych kwestii z żadnymi innymi organizacjami, w tym ze związkami z OMP. W nowej spółce - zapewnia dyrekcja - przestrzegane są normy czasu pracy (w tym średnio pięciodniowy tydzień pracy) oraz przepisy o pracy w godzinach nadliczbowych i ich rozliczaniu.

Jak wynika z informacji spółek, fabryka w Gliwicach nie zmienia profilu produkcyjnego i kontynuuje produkcję Opla Astry, zaś duże samochody dostawcze będą produkowane przez nową spółkę PSAMP w nowej fabryce, z wykorzystaniem całkowicie nowych technologii, maszyn i urządzeń. OMP i PSAMP należą do tej samej grupy kapitałowej, ale mają innych właścicieli: Opel należy do podgrupy Opel-Vauxhall z siedzibą w Niemczech, a PSAMP podlega bezpośrednio spółce-matce we Francji.

"Po raz kolejny podkreślamy stanowczo, że żądania związków zawodowych OMP dotyczące gwarancji pracy i utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia, a także uzgodnienia z nimi regulaminów przyjętych już w PSAMP, są całkowicie bezpodstawne" - podkreśliły w piątkowym oświadczeniu gliwickie spółki, wskazując, iż związki z fabryki Opla nie mają podstawy prawnej do występowania w roli strony w odniesieniu do nowej spółki PSAMP.

Związkowcy z działającej w OMP Solidarności oceniają jednak, że zarządy polskich spółek koncernu unikają rzetelnego dialogu ze związkami zawodowymi. 10 grudnia Solidarność przesłała swoje żądania do europejskich władz PSA. Dzień wcześniej - jak podali przedstawiciele "S" - w firmie rozpoczęła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli nasze żądania nie zostaną spełnione, jesteśmy gotowi bronić naszych miejsc pracy wszelkimi dostępnymi metodami" - deklaruje szef Solidarności w OMP Mariusz Król.

W ocenie Solidarności transfer pracowników do nowej spółki powinien odbywać się w oparciu o art. 23 prim Kodeksu pracy. Zapis ten dotyczy przejścia zakładu pracy lub jego części do nowego pracodawcy, który staje się wówczas stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i przejmuje zobowiązania wobec pracowników. Według dyrekcji na obecnym etapie artykuł ten nie ma zastosowania w odniesieniu do pracowników, którzy zdecydowali się na podjęcie pracy w nowej fabryce PSAMP, ponieważ jest to nowy zakład, który zatrudnia pojedyncze osoby, niestanowiące zorganizowanych zespołów czy grup; nie są tam także przenoszone żadne maszyny ani części linii produkcyjnych.

Zakład w Gliwicach jest jedną z dwóch polskich fabryk Grupy PSA - drugą jest zakład w Tychach, gdzie w styczniu br. Grupa uruchomiła produkcję silników benzynowych PureTech, stosowanych w wielu pojazdach tego koncernu. Koszt inwestycji przekroczył 250 mln euro. Zdolności produkcyjne tyskiego zakładu sięgną docelowo 460 tys. trzycylindrowych benzynowych silników rocznie. Natomiast w Gliwicach od 2021 roku ma powstawać nawet 100 tys. dużych vanów rocznie. Dziś wiodącym modelem zakładu OMP jest osobowy Opel Astra.