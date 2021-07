Opolskie: Isringhausen zbuduje w Ujeździe fabrykę foteli samochodowych i sprężyn

Kosztem ponad 34 mln zł niemiecka firma Isringhausen zbuduje w Ujeździe (Opolskie) zakład wytwarzający sprężyny oraz fotele samochodowe m.in. na potrzeby powstającej w Gliwicach fabryki aut dostawczych Grupy Stellantis - poinformowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Jak wynika ze środowej informacji KSSE, niemiecki inwestor kupił już niespełna 10-hektarową działkę w pobliżu autostrady A4, na której powstanie fabryka foteli samochodowych oraz sprężyn.

Firma Isringhausen należy do europejskich liderów w produkcji siedzeń do pojazdów dostawczych, specjalistycznych i autobusów.

Produkcja aut dostawczych w Gliwicach ma rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku.

Produkcja aut dostawczych w Gliwicach ma rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku. Wcześniej, na początku grudnia br., zakończy się produkcja osobowego Opla Astry. Rozbudowa fabryki na potrzeby uruchomienia produkcji dostawczych vanów kosztowała ok. 280-300 mln euro. W przyszłym roku z linii produkcyjnych powinno zjechać ok. 40-50 tys. samochodów dostawczych, zaś rok później zakład ma osiągnąć już pełną zdolność produkcyjną rzędu 100 tys. samochodów rocznie. Będą to różne marki grupy Stellantis - Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato i Opel Movano, w różnych wersjach.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Inwestycja w Ujeździe to kolejny w ostatnim czasie projekt pozyskany na Opolszczyźnie. Niedawno firma Selt z Opola kupiła nieruchomość w Krapkowicach, gdzie kosztem kilkudziesięciu milionów zł powstanie zakład produkujący systemy ochrony przeciwsłonecznej, m.in. pergole, żaluzje fasadowe, refleksole i markizy.

W pierwszym półroczu 2021 r. KSSE pozyskała 34 nowe projekty inwestycyjne o łącznej wartości ok. 1,3 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie ok. 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ok. 3,7 tys. istniejących. W porównywalnym okresie rok wcześniej nowych projektów było 24 o łącznej wartości ponad 865 mln zł. Cały ub. rok strefa zamknęła rekordowym wynikiem 57 nowych projektów, wartych w sumie ok. 5 mld zł. W tym roku KSSE spodziewa się podobnej liczby projektów, jednak o mniejszej łącznej wartości.

62 proc. pozyskanych w pierwszym półroczu przez KSSE przedsięwzięć to projekty mikro, małych i średnich firm. Wśród inwestycji dominują projekty z branży motoryzacyjnej (26 proc.), metalowej (12 proc.), spożywczej (11 proc.), a także budowlanej (9 proc.) oraz przemysłu maszynowego, recyklingu i IT (po 6 proc.).

W KSSE działa obecnie blisko 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz sto kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy. Rok wcześniej pozyskano 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Dzięki nowym projektom pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy będzie utrzymanych. Ponad 80 proc. pozyskanych w zeszłym roku przez KSSE projektów, o łącznej wartości ponad 3,6 mld zł, zrealizują polskie firmy, tworząc 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymując 2,6 tys. istniejących.