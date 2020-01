Opony do SUV-ów wciąż na topie

W ubiegłym roku wzrosła sprzedaż opon do aut SUV i motocykli, spadła zaś – to sporo – sprzedaż opon do maszyn rolniczych – wynika z danych zaprezentowanych przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.

W 2019 roku rosła sprzedaż opon do SUV (11 proc.) i motocykli (10 proc.)

Największy spadek sprzedaży zanotowano w segmencie opon rolniczych - aż o 17 proc.

Coraz większą popularnością cieszą się opony całoroczne - ich sprzedaż wzrosła o 22 proc.