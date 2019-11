Oszczędności w Daimlerze mają nie dotknąć Polski. Ale koszty tną wszyscy

Ponad 1 miliard euro chce zaoszczędzić koncern Daimlera na kosztach osobowych do końca 2022 roku. Na razie polskich inwestycji Mercedesa te cięcia mają nie dotknąć. Oszczędności to jeden z elementów dochodzenia do klimatycznej neutralności, co okazało się niezwykle kosztowne. Trudna sytuacja finansowa to nie tylko przypadłość Mercedesa.

W drugim kwartale 2019 roku produkcja branży automotive w Unii Europejskiej spadła o 7,2 proc. rok do roku.

Koncerny motoryzacyjne raportują jednak znacznie większe spadki zysków.

Wysokie koszty zmian technologii bez możliwości szybkiego zwrotu z inwestycji powodują presję na stronę kosztową.

planowanych inwestycji nie można zmniejszyć?