"Oszukańcze elektryki" i inne problemy. Drugie dno elektromobilności

Od kilku lat koncerny samochodowe mówią o elektromobilności, a większość najgłośniej zapowiadanych modeli ma napęd elektryczny. Ekolodzy uważają jednak, że producenci nie są przygotowani do faktycznego przejścia na nowe napędy. A skoro sami nie idą wystarczająco szybko, to trzeba ich do tego zmusić... Prosta kalkulacja. Problem w tym, że rzeczywistość wygląda trochę inaczej.

Volkswagen królem strategii

Producenci wciąż daleko od celu

Toyota na cenzurowanym

Droga do dekarbonizacji przez zaostrzanie norm

Skokowy wzrost elektryków

Koszty czy wolumen - co jest pierwsze?

Koncern z Wolfsburga ma jednak najlepszą strategię (45 punktów, czyli niemal ideał). Przy równej liczbie punktów postawiono go niżej niż Volvo (29 punktów za strategię), bo Transport & Environment wyżej ceni, jak widać, ambicje... To samo mamy przy koncernach Stellantis i Daimler – ten pierwszy jest wyżej, bo ma bardziej ambitne cele.Przyznam, że mnie znacznie bardziej zainteresowała inna tabela, w której oceniano strategię przemysłową koncernów. Wzięto tu pod uwagę trzy kategorie. Pierwsza, nazwana BEV Platform, obejmuje konstrukcję i wykorzystanie platform przeznaczonych wyłącznie dla aut elektrycznych obecnie, a także w latach 2025 i 2030.Druga - Battery Strategy - oceniała długoterminowe strategie bateryjne, obejmujące prace nad rozwojem i produkcją, etycznym pozyskiwaniem surowców i recyklingiem.Trzecia - Charging & Energy Strategy - obejmuje inwestycje w infrastrukturę energetyczną i punkty ładowania. W pierwszych dwóch można było zyskać po 20 punktów, w ostatniej - 10.Tu Volkswagen zdeklasował rywali, otrzymując o połowę punktów więcej niż kolejne firmy z rankingu i uzyskując najwięcej w każdej z kategorii. To pierwszy z tradycyjnych koncernów motoryzacyjnych, który stworzył i wdrożył do produkcji platformę dedykowaną tylko samochodom elektrycznym (to platforma MEB, na której powstają samochody ID.3 i ID.4), a jego strategia bateryjna zakłada 6 fabryk, które mają w sumie wytwarzać baterie o łącznej pojemności 240 GWh.Stellantis, który elektryczne auta będzie produkował m.in. w Polsce, został dość dobrze oceniony pod względem baterii i infrastruktury, m.in. za wejście do spółki Automotive Cell Company, która ma do 2030 roku w dwóch fabrykach (w Niemczech i Francji) wytwarzać cele bateryjne o łącznej pojemności 50 GWh. Jednym z jej dostawców ma być polska fabryka LG Chem.Znacznie gorzej poszło z platformą, gdzie strategia grupy wciąż jest niejasna i zdaje się na razie skłaniać w stronę platform multi-energy, dostosowanych do różnych rodzajów napędu, a autorzy raportu uznają tylko stricte elektryczne.- Producenci samochodów desperacko chcą się pochwalić ekologiczną ofertą, ale w rzeczywistości większość z nich jest daleko od miejsca, w którym muszą być. Nawet ambitnym brakuje odpowiedniej strategii, aby się tam dostać... Zwiększanie ambicji UE w kwestii elektryfikacji transportu stworzy nowy rynek samochodów elektrycznych, na który wejdą nowi producenci, jak na przykład amerykańska Tesla - uważa Rafał Bajczuk, senior policy analyst w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.Według raportu produkcja elektrycznych samochodów bateryjnych (BEV) w Unii Europejskiej wzrośnie z około 1 miliona sztuk w tym roku do ok. 3,3 miliona sztuk w 2025 roku - i będzie to przeskok z 7,4 proc. produkcji do 24,2 proc. Sprzedaż aut elektrycznych ma przewyższyć wolumen aut spalinowych w 2030 roku, sięgając ok. 6,7 miliona sztuk, czyli 50,2 proc.Czytaj także: Zrównoważony transport czuje się niedoceniony. Ile na elektromobilność? Plany produkcyjne producentów samochodów pokazują, że pojazdy hybrydowe typu plug-in (PHEV) osiągną, według autorów omawianego opracowania, szczytowy poziom 1,6 miliona sztuk w 2026 roku (12 proc. całkowitej produkcji samochodów), a następnie pozostaną w stagnacji w drugiej połowie dekady.„Ford przyjął ambitne zobowiązanie, by do 2030 roku sprzedawać tylko elektryczne samochody osobowe. Wydaje się jednak, że producentowi nie starczy czasu na transformację. Oczekuje się, że do 2025 roku zaledwie 13 proc. produkcji będzie przypadać na samochody bateryjne” – czytamy w raporcie. I dalej: „Toyota nie wyznaczyła celu na 2030 rok i planuje wyprodukować zaledwie 10 proc. samochodów bateryjnych w 2025 roku. Oczekuje się, że japoński producent będzie stawiać na zanieczyszczające powietrze technologie hybrydowe (44 proc. produkcji w UE w 2030 roku)”.Raport wskazuje na „niebezpieczeństwo polegania na dobrowolnych zobowiązaniach producentów samochodów, które są zbyt słabe i nie są poparte spójną strategią przemysłową”.Wcześniejsza analiza T&E wykazała, że ​​w 2016 roku producenci samochodów nie spełnili swojego wspólnego celu sprzedaży 3,6 proc. samochodów elektrycznych, osiągając mniej niż połowę założonego celu.Według twórców raportu nawet jeśli obecne obietnice zostaną spełnione, sprzedaż samochodów bateryjnych (BEV) w Europie będzie prawdopodobnie o co najmniej 10 punktów procentowych niższa niż powinna być w 2030 roku. „Aby mieć pewność, że producenci samochodów zwiększą produkcję niedrogich samochodów elektrycznych, tak żeby osiągnąć cel dekarbonizacji transportu do połowy wieku, europejskie organy regulacyjne muszą ustalić wiążące cele w zakresie redukcji emisji CO2 z samochodów w następnej dekadzie, co doprowadzi do tego, że dwie trzecie nowych samochodów będzie w pełni elektrycznych do 2030 roku, a wszystkie nowe samochody w 2035 roku” - zauważa się w raporcie.Czytaj także: Węgiel może mieć swoje miejsce w czystej mobilności - Dzisiaj nie ma już wątpliwości, że elektryczny, zasilany odnawialnymi źródłami energii transport jest możliwy. Ale ponieważ tylko dwóch producentów samochodów znajduje się blisko celu, który Europa musi osiągnąć do 2030 roku, decydenci nie mogą polegać tylko na producentach samochodów, żeby osiągnąć cele klimatyczne. Należy stopniowo zaostrzać regulacje dotyczące emisji CO2, by producenci samochodów nie tylko zobowiązali się do stopniowego wycofywania paliw kopalnych, ale także opracowali strategię, która doprowadzi ich tam na czas – komentuje Rafał Bajczuk.Analitycy T&E podkreślają, że liczba modeli aut elektrycznych dostępnych na rynku zwiększa się skokowo w okresach, w których zaczynają obowiązywać nowe, za każdym razem bardziej rygorystyczne cele emisji CO2. W 2019 roku było ich 25, w tym roku już 75, a w roku 2025 będzie około 175. Zdaniem T&E to wskazuje na konieczność dokręcania ekologicznej śruby i zwiększania celów redukcji emisji.W ramach rekomendacji dotyczących przyszłych unijnych regulacji analitycy T&E wskazali wyższy cel redukcji emisji CO2 z nowych samochodów na poziomie -25 proc. w 2025 roku i dodatkowy cel na poziomie -40 proc. w 2027 roku.Według T&E jest to potrzebne, aby zwiększyć produkcję elektrycznych aut, by efekt skali sprawił, że samochody te będą dostępne, a europejski przemysł motoryzacyjny pozostanie konkurencyjny na światowych rynkach. Kolejnym krokiem ma być cel redukcji na 2030 rok na poziomie -65 proc., a następnie całkowite wycofanie pojazdów z silnikami spalinowymi w 2035 roku.„Wolumen króluje w przemyśle motoryzacyjnym od czasów Henry'ego Forda” – piszą autorzy raportu, aby wytłumaczyć, że zmuszenie koncernów do większej produkcji sprawi, że wyższy wolumen doprowadzi do obniżenia jednostkowych cen aut.Panowie, problem w tym, że Henry Ford wymyślił nowy, tani i szybki sposób produkcji aut, co pozwoliło na obniżenie ich ceny i dużą sprzedaż, a nie tak, jak to wygląda według waszej filozofii: sprzedawał dużo aut, więc mógł zacząć produkować je taniej.Analitykom T&E zupełnie nie przyszło do głowy, że gdyby nabywcy przestali kupować auta spalinowe, a zamiast tego – stojąc obok dostępnych na każdym rogu szybkich ładowarek, wręcz kipiących od taniej, „zielonej” energii, która tylko czeka, by ją wykorzystać w milionach elektrycznych aut – zaczęli się domagać właśnie pojazdów elektrycznych, to koncerny samochodowe same, bez czekania na regulacje, wypuszczałyby kolejne ich modele...Dlaczego nabywcy nie naciskają producentów? Czy na pewno tylko koncerny samochodowe nie są gotowe na elektromobilność?