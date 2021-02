Oto wszystkie zwycięskie projekty pierwszego etapu konkursu e-Van

Kilka dni temu pisaliśmy o zakończeniu pierwszego etapu konkursu na zaprojektowanie polskiego elektrycznego samochodu dostawczego. Wówczas pokazaliśmy projekt, który zyskał najwięcej punktów. Dziś cała czwórka projektów, które zostały wyznaczone do kolejnego etapu. Jest co oglądać.

Dwa podejścia - różne rezultaty?

Łączny budżet całego przedsięwzięcia „e-Van” to 52 mln zł. Maksymalny łączny budżet brutto możliwy do uzyskania przez pojedynczego wykonawcę, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym BEV określony został na poziomie 20,4 mln zł. Natomiast dla wykonawcy, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym FCEV – 22,4 mln zł. Pierwsze prototypy pojazdów mają być ukończone w I kwartale 2023 roku, a gotowy już pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1 - w IV kwartale 2023r.Przedsięwzięcie e-Van współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych.Czytaj także: ElectroMobility Poland: W Jaworznie stanie fabryka samochodów elektrycznych. Produkcja w 2024 W przypadku realizacji zadania stworzenia polskiego samochodu dostawczego z napędem elektrycznym (zasilanym w energię z baterii lub ogniw paliwowych) NCBiR zdecydował się pójść drogą, z której na pewnym etapie zeszła Electromobility Poland, przygotowująca polski, elektryczny samochód osobowy. Tam także oglądaliśmy designerskie projekty i czekaliśmy na zmechanizowanie wybranych projektów. Electromobility postanowiło jednak postawić na renomowanych stylistów, sprawdzone komponenty od wyspecjalizowanych dostawców i doświadczonego integratora. Która koncepcja okaże się lepsza? To można będzie ocenić najwcześniej za kilka lat.