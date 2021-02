PAIH: Polska liderem w eksporcie baterii litowo-jonowych w UE

Polska stała się liderem w eksporcie baterii litowo-jonowych w Unii Europejskiej oraz ośrodkiem produkcji baterii elektrycznych - wskazuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Mimo pandemii w połowie 2020 r. polski eksport baterii wyniósł ok. 2,9 mld euro.

Dane te są zdaniem NBP główną przyczyną wzrostu polskiego eksportu i tym samym utrzymania nadwyżki obrotów bieżących - wskazała Agencja.

Dodała, że utrzymanie tego trendu czyni Polskę eksporterem kapitału - nawet mimo dodatniego salda bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

PAIH poinformowała, że pod względem liczby przedsiębiorstw w branży akumulatorów, Polska jest w UE na 3. pozycji (61 podmiotów) po Niemczech (76) i Włoszech (67).

"Mimo pandemii COVID-19, przychody tej branży po sześciu miesiącach 2020 r. są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - podkreślili eksperci.

Eksperci PAIH podali, że wzrost eksportu akumulatorów litowo-jonowych to efekt inwestycji LG Energy Solution, które ulokowało i nadal rozbudowuje zakład w Kobierzycach. "Już dziś polski zakład stał się największą fabryką baterii litowo-jonowych na świecie o łącznej mocy produkcyjnej ponad 100 GWh" - podkreślono.

Jak wskazuje Agencja, w wyniku inwestycji LG Energy Solution w ostatnich latach w Polsce ulokował się również szereg poddostawców, tworząc tysiące nowych miejsc pracy. Są to m.in. firmy: SK Hi-tech Battery Materials Poland, KET Poland, Foosung, Enchem, LG Electronics.

Agencja zawróciła uwagę, że dla utrzymania "silnej pozycji Polski w branży elektromobilności konieczne jest dalsze prowadzenie działań zmierzających do pozyskania odpowiednich inwestycji i rozwoju wszystkich elementów łańcucha dostaw w tej branży". Upowszechnianie się pojazdów elektrycznych i hybrydowych w najbliższych latach ma zwiększyć inwestycje w technologie motoryzacyjne. "Ogniwa litowo-jonowe są obecnie najlepszym rozwiązaniem do zapewniania energii samochodom elektrycznym o średnim i dużym zasięgu" - oceniono.

Duże zainteresowanie ogniwami litowo-jonowymi, jak tłumaczą eksperci wiąże się z tym, że mają one znacznie lepsze parametry niż dotychczasowe akumulatory na rynku. Wskazali m.in. na trzykrotnie większą gęstość energii, gęstość mocy w stosunku do toksycznych ogniw niklowo-kadmowych czy niklowo-wodorkowych.

PAIH przypomniała, że Polska należy do tzw. europejskiej inicjatywy bateryjnej European Battery Alliance, w ramach której wspiera polskie firmy w rozwoju technologii recyklingu baterii firm Eneris i Elemental.

Dodała, że w Polsce działa też kilku producentów systemów bateryjnych, wykorzystujących w produkcji ogniwa litowo-jonowe, w tym spółek o kapitale rodzimym (np. Impact Clean Power Technology, WB Electronics, BMZ Poland), "które zmagają się z problemem dostępu do ogniw w związku z ogromnym zapotrzebowaniem kreowanym przez producentów pojazdów osobowych".

Według ubiegłorocznych szacunków ówczesnego resortu rozwoju (obecnie MRPiT) wartość europejskiego rynku produkcji ogniw i baterii w 2025 r. wyniesie ok. 250 mld euro. Dlatego Komisja Europejska podjęła inicjatywę, której celem jest połączenie wysiłków krajów UE na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu produkcji ogniw i baterii. Jest ona objęta mechanizmem IPCEI (Important Projects of Common European Interest), co umożliwia zawieszenie w przypadku European Battery Alliance ograniczeń dotyczących pomocy publicznej. Chodzi o to, by w dobie transformacji gospodarki w stronę elektromobilności i odnawialnych źródeł energii, Europa nie była zależna od "kilku silnych dostawców baterii z Azji".

Liderami inicjatywy bateryjnej są Niemcy i Francja, do których dołączyły inne państwa UE, oprócz Polski, m.in. Włochy, Belgia, Austria. Inicjatywa bateryjna ma być jednym z narzędzi europejskiej polityki przemysłowej - budowania europejskich championów w ramach międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych.