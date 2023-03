Paliwo tylko dla bogatych nie rozwiąże problemu

Paliwa syntetyczne mają przedłużyć możliwość sprzedaży aut z silnikami spalinowymi. Na drodze upowszechnienia bezemisyjnej benzyny stają horrendalne koszty i znikome korzyści dla środowiska.

Paliwa syntetyczne mają powstawać z wodoru i CO2. W tym procesie ma być wykorzystywany gaz z powietrza, więc spalanie tylko „wyrówna” jego poziom.

Paliwo z pilotażowych instalacji to koszt około 50 euro za litr. Rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową mogłoby zbić tę cenę do 2 euro.

Transport & Environment uważa, że przy tej cenie paliw syntetycznych kierowcy, którzy kupiliby auta spalinowe po 2035 roku, tankowaliby tradycyjne, a nie syntetyczne paliwa.

Koncerny samochodowe nie chcą zrezygnować z technologii spalinowej, co jest tym łatwiejsze do zrozumienia, że mimo szybkiego rozwoju elektromobilności - elektryfikacja transportu, zarówno w kwestii samych pojazdów, jak i potrzebnej do ich funkcjonowania infrastruktury, wymaga jeszcze wiele pracy i miliardowych inwestycji.

Dotyczy to szczególnie pojazdów ciężarowych, które potrzebują wielokrotnie większych mocy baterii, których brakuje i wielokrotnie więcej zielonej energii, której podaż też jest ograniczona.

Od kilku lat coraz głośniej jest o paliwach syntetycznych. Ostatnio mocnym ich orędownikiem jest niemiecki rząd. W zasadzie nic nowego - Niemcy w latach 30. i 40. ubiegłego wieku wytwarzali duże ilości syntetycznych paliw z węgla, bo nie mieli własnej ropy naftowej. W lesie pod Policami do dziś sterczą ruiny jednej z 12 fabryk paliwa syntetycznego, jakie postawiła wówczas w Niemczech IG Farben.

Paliwa syntetyczne mają powstawać z wodoru i dwutlenku węgla

Teraz paliwa syntetyczne mogą, a nawet powinny, wrócić w nowej formie i w nowej roli. W założeniu mają pozbawić silniki spalinowe śladu węglowego. Co prawda spalane w silnikach to paliwo także będzie emitowało CO2, ale ma on być równoważony taką samą ilością tego gazu wykorzystaną w procesie produkcji paliwa. W ten sposób mimo emitowania CO2 silnik spalinowy nie będzie zwiększał jego ilości w atmosferze.

To wyklucza więc już poprzedni sposób ich produkcji - nie mogą powstawać z węgla, bo to oznacza normalną emisję CO2. Muszą być chemicznie wytwarzane przy wykorzystaniu tego gazu.

Organizacja Transport & Environment zwraca jednak uwagę na koszty wytwarzania i sugeruje, że będzie to paliwo wyłącznie dla bogatych, bo jego cena będzie o połowę wyższa od paliw tradycyjnych.

Transport & Environment to lobbystyczna organizacja nowych napędów w transporcie, nie tylko drogowym, a więc w przypadku samochodów orędownik elektromobilności. Widać to choćby po retoryce - T&E uważa, że starania o wykorzystanie paliw syntetycznych to „wyrywanie dywanu spod Europejskiego Zielonego Ładu” i wykolejanie przejścia na „czyste silniki elektryczne”. Przytoczone przez nią informacje warto jednak w tym sporze wziąć pod uwagę.

Paliwa syntetyczne mają powstawać z wodoru i CO2. Już samo to powinno sprawiać, że z ekologicznego punktu widzenia powinny być atrakcyjne - wiele firm chce zmniejszać swój ślad węglowy poprzez wychwytywanie CO2 z powietrza lub swoich gazów procesowych. Potem jednak z tym CO2 coś trzeba zrobić, gdzieś magazynować lub właśnie przetwarzać. Dlaczego nie spożytkować go w produkcji paliwa syntetycznego?

Na razie e-paliwa kosztują sto razy więcej niż tradycyjne

Na razie trudno mówić o jakichkolwiek podstawach ekonomicznych. Według Poczdamskiego Instytutu Badań nad Klimatem (PIK) powstają dopiero pilotażowe instalacje wytwarzające paliwa syntetyczne i ich koszt to około... 50 euro za litr, czyli sto razy więcej niż obecna cena hurtowa benzyny w Niemczech, wynosząca około 0,5 euro. Rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową mogłoby zbić tę cenę do 2 euro, ale to wciąż 4 razy więcej niż obecna hurtowa cena tradycyjnej benzyny.

Według wspierającego paliwa syntetyczne stowarzyszenia eFuels (jego członkowie to kilkadziesiąt firm i organizacji, m.in. producenci pojazdów Mazda, Iveco oraz producenci części do napędów spalinowych Bosch i ZF) nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu w 2030 roku koszt tego paliwa wynosiłby 0,98 euro za litr, a w 2050 0,7 euro (w najbardziej pesymistycznym odpowiednio 1,75 i 1,33 euro).

W tym scenariuszu T&E wydaje się dość łaskawe, twierdząc, że w 2030 roku cena paliwa syntetycznego na stacjach benzynowych byłaby o połowę wyższa niż tradycyjnych paliw. Stowarzyszenie prognozuje, że litr e-paliwa na stacji benzynowej będzie kosztował w 2030 roku ok. 2,8 euro, podczas gdy tradycyjne paliwa kosztują dziś ok. 1,84 euro.

„Spowodowałoby to zaporowy koszt dla przeciętnego kierowcy - co najmniej około 2300 euro rocznie za średni przebieg - co oznacza, że ​​tylko najbogatsi kierowcy mogliby sobie na to pozwolić” - pisze na swoich stronach T&E i dodaje, że w tym wypadku kierowcy nadal zamiast paliw syntetycznych tankowaliby tradycyjne paliwa do samochodów spalinowych kupionych po 2035 roku.

Paliwa syntetyczne będą niszowym rozwiązaniem dla kierowców Porsche

Poza tym, według T&E gdyby do 2050 roku sprzedano 46 mln nowych samochodów konwencjonalnych i hybrydowych napędzanych czystą e-benzyną, pojazdy te nadal emitowałyby 160 tys. ton NOx.

Własne badania, na które powołuje się stowarzyszenie, wskazują, że poziom emisji tlenków azotu pozostaje na takim samym poziomie w przypadku paliw syntetycznych i tradycyjnych. Tlenki azotu powstają w procesie spalania, więc będą w spalinach niezależnie od rodzaju paliwa. Z drugiej strony - motoryzacja zna i stosuje już sposoby na obniżenie poziomu tlenków azotu w spalinach, np. czynnik AdBlue.

- Ostatecznie e-paliwa będą niszowym rozwiązaniem dla kierowców Porsche. Ale podważając jasność wycofywania silników ze względu na drogie i zanieczyszczające środowisko paliwo, Scholz ryzykuje ekologiczną transformację Europy i przyszłość przemysłu samochodowego - uważa Alex Keynes, kierownik ds. czystych pojazdów w T&E i jakoś zupełnie mu nie przeszkadza, że nowe napędy mogą częściowo się sprawdzić w wypadku samochodów osobowych i małych dostawczych.

Duże samochody dostawcze i auta ciężarowe, a za nimi samoloty i statki zupełnie się nie nadają do elektryfikacji na tym etapie elektromobilności, a kwestia napędu wodorowego jako technologii jest w powijakach nie mówiąc o infrastrukturze do tankowania i zakładach elektrolizy wodoru, które w praktyce nie istnieją. W tym wypadku nie wydaje się, by jakakolwiek alternatywa dla silnika spalinowego zdołała się wykluć w najbliższej dekadzie czy dwóch.

Porsche już teraz produkuje w Chile syntetyczne paliwa, ale ich ceną się nie chwali. Nie są one dostępne na rynku - przeznaczono je w całości dla flagowych projektów marki, takich jak Porsche Mobil 1 Supercup czy do wykorzystania w Porsche Experience Centers. Na razie to pilotażowa produkcja, która ma wynosić 130 000 litrów rocznie. Do połowy dekady produkcja ma jednak być zwiększona do 55 mln litrów rocznie, a po dwóch kolejnych latach do 550 mln litrów.

Porsche przyznaje, że przy obecnych kosztach to paliwo nie mogłoby uzyskać jakiejkolwiek konkurencyjności na rynku. Według Olivera Blume'a, dyrektora zarządzającego Porsche, przy produkcji na skalę przemysłową cena może spaść poniżej 2 euro za litr.