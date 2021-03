Pandemia okazała się być dość łaskawa dla grupy Sanok Rubber

Mimo spadku przychodów zarząd grupy Sanok Rubber uważa 2020 rok za udany. Dobry początek obecnego roku także daje nadzieję na dobre wyniki i przeprowadzenie części inwestycji, z których zrezygnowano w 2020 roku. Spółka nie zdecydowała jeszcze, czy wypłaci dywidendę.

Absencja chorobowa wyższa dziś niż przed rokiem

Wstrzymane inwestycje mogą wrócić

Większym niż ubiegłym roku problemem jest natomiast sama epidemia i jej wpływ na pracowników grupy, a zwłaszcza zakładu w Sanoku, gdzie na stałe i poprzez agencje firma zatrudnia niemal 2500 osób. - W ubiegłym roku pierwszy etap epidemii przeszliśmy bardzo spokojnie i bez problemów, przy znikomej absencji chorobowej, jesienią było trudniej, zwłaszcza na przełomie października i listopada, kiedy absencja istotnie wzrosła. Teraz sytuacja jest najgorsza i wymaga precyzyjnych działań - powiedział Piotr Szambusrki i uściślił, że obecnie absencja sięga 200-300 osób.Wpływ takiej absencji na pracę zależy w dużej mierze od charakteru zakładu. - W wypadku zakładów uszczelnień karoseryjnych, które zatrudniają 800 osób i w dużej mierze opierają się na czynnościach manualnych w gniazdach. Na liniach stosowanych w wypadku produktów dla budownictwa czy pasów z naturalnych przyczyn technologicznych jest dużo łatwiej o zachowanie odstępów – na linii o długości kilkudziesięciu metrów pracuje kilku pracowników - wyjaśnia Piotr Szamburski.- W przypadku tych czynności, które są wykonywane w gniazdach przez rok przed pandemią walczyliśmy o to, by optymalizować procesy i maksymalnie zmniejszyć odległości między pracownikami, Im większe odstępy między pracownikami, tym bardziej jest zakłócona płynność. Pandemia zmusiła nas do wdrożenia dokładnie przeciwnych procesów i zwiększenia dystansu - dodaje Piotr Szamburski.W ramach przygotować do trudnych scenariuszy rozwoju sytuacji Sanok Rubber dokonała też w ubiegłym roku przeglądu inwestycji, ustalając które trzeba kontynuować, a które można opóźnić lub z nich zrezygnować. - Wstrzymywaliśmy te inwestycje, które w najbliższym okresie mogły nie spełnić naszych założeń, co do potencjału wzrostu biznesu. Mam na myśli maszyny produkcyjne, linie, tego typu dodatki, związane ze wzrostem mocy produkcyjnych - powiedział Piotr Szamburski.Wśród kontynuowanych inwestycji była budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej w Sanoku. Zarząd uznał, że przerwanie prowadzonej i zaliczkowanej już inwestycji nie miałoby sensu, a pozbawiłoby grupę możliwości uporządkowania pewnych procedur i operacji.Ostatecznie ubiegłoroczny capex spadł poniżej 50 mln zł, choć zakładano znacznie wyższe wydatki. Tegoroczny może sięgnąć 60 mln zł, co może pozwolić także na realizację części tych odłożonych w ubiegłym roku inwestycji. - Patrzymy ostrożnie, bo uważamy, że sytuacja wciąż jest niestabilna. Staramy się wykorzystywać dostępne moce produkcyjne, ale jeżeli trend by się utrzymał i poprawa byłaby znacząca to będziemy selektywnie ponownie przeglądać inwestycje i je uruchamiać - powiedział Piotr Szamburski.Przyznał także, że obecny bilans grupy i dostępność gotówki daje możliwość powrotu do bardziej aktywnego spojrzenia na akwizycje. Zarząd Sanok Rubber nie zdecydował jeszcze czy w tym roku spółka wypłaci dywidendę. - Wszystko będzie zależało od sytuacji w okresie walnego zgromadzenia, które będzie podejmowało decyzje, bo dynamika zmian sytuacji rynkowej jest obecnie duża - wyjaśnił Piotr Szamburski.