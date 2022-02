Pandemia rozpoczęła drugą rewolucję mobilności

Zmiana charakteru pracy, jaka pozostanie po pandemii spowoduje zmiany w zapotrzebowaniu na mobilność, wsparte przez wymóg elektryfikacji flot służbowych, wprowadzony ustawą o elektromobilności. Jakub Stęchły, odpowiedzialny za elektromobilność w Veolii uważa, że to otwiera drzwi współdzieleniu flot aut służbowych także przez kilka firm.

Ustawa o elektromobilności może sprzyjać współdzieleniu aut

Auta służbowe zelektryfikują Polskę

Takie wspólne użytkowanie nie stanowi już wyzwania w kontekście technologicznym zarządzania flotą. W opinii menedżera Veolii większym problemem okażą się kwestie społecznej akceptacji takiego rozwiązania, np. ewentualnych wzajemnych pretensji o stan czystości aut pozostawianych jednej firmie przez drugą czy wybór takich pojazdów do floty współdzielonej, by realizacja kluczowych procesów nie ucierpiała. Choć samochód dla wielu wciąż pozostaje istotnym symbolem statusu, w organizacjach coraz częściej pojawiają się głosy wskazujące na zainteresowanie dostępem do tzw. mobilności jako usługi – możliwości skorzystania z wachlarza form mobilności w celu zaadresowania bieżących potrzeb. Wspomniana transformacja społeczna zajmie jeszcze lata, ale ta, coraz częściej elektryczna przyszłość, pasuje do kompetencji Veolii w kontekście efektywności energetycznej.Według rozmówcy WNP pole wykorzystania takich rozwiązań otwiera ustawa o elektromobilności, która zakłada, a nawet wymusza postępującą elektryfikację flot samorządów, firm komunalnych, podmiotów publicznych. W tym wypadku kwestia wspólnego wykorzystania pojazdów nabiera innego znaczenia – samochody elektryczne są wciąż znacznie droższe niż spalinowe, więc kwestia wspólnego wykorzystania aut przez kilka podmiotów mogłaby znacznie ułatwić ich zakup, ograniczyć koszty.- Ustawa mówi dziś o flotach zelektryfikowanych w 10 proc., ale wkrótce będzie to już 30 proc. Realizacja tych celów mogłaby nastąpić właśnie przez współdzielenie pojazdów. Dziś mamy jeszcze pewne wątpliwości, jak to przeprowadzić, ale w naturalny sposób rozwiązania będą ewoluowały – mówi Jakub Stęchły. I dodaje: między innymi dlatego aktywnie uczestniczymy w pracach zespołów roboczych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), starając się wprowadzić do porządku prawnego takie pojęcia jak nowa mobilność.Czytaj także: W carsharingu po raz pierwszy zabrakło aut. To całkiem nowe zjawisko Veolia ma zresztą podobne doświadczenia za granicą. Obecnie w Londynie wprowadza wspólne rozwiązania ładowania samochodów miejskich, np. pojazdów do czyszczenie ulic, śmieciarek.Zdaniem Jakuba Stęchłego elektryfikacja transportu drogowego w Polsce będzie prowadzona początkowo przede wszystkim poprzez auta firmowe, stanowiące ok. 10 proc. samochodów w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że w tym wypadku ich wiek jest znacznie niższy niż w przypadku aut prywatnych, a rotacja znacznie szybsza. Doświadczenia zebrane w ramach projektu ELAB (największy projekt badawczy komercyjnego wykorzystania, pojazdów elektrycznych w Polsce, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – przyp.red.), porównującego całkowite koszty posiadania samochodów elektrycznych i spalinowych w realnych warunkach eksploatacji pokazują, że właściwym pytaniem w kwestii elektryfikacji flot nie jest ani „Czy?” ani „Kiedy?”, tylko „W jakiej kolejności?”.- Dziś w przypadku biznesu czy samorządów same problemy techniczne związane z elektromobilnością są mniejsze niż kwestie odpowiedniego do potrzeb doboru auta i infrastruktury, monitorowania wykorzystania pojazdu, rozliczanie, szczególnie np. ładowania auta elektrycznego przez pracownika w domu. Doświadczenia w tym zakresie gromadzimy, realizując nasze wewnętrzne projekty, współpracując z wieloma partnerami zewnętrznymi i ucząc się od siebie. W końcu współdzielenie ma wiele wymiarów – puentuje Jakub Stęchły.