PERN planuje w Płocku montaż pierwszej stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

PERN planuje montaż stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na parkingu przy budynku zarządu w Płocku (Mazowieckie). Będzie to pierwsza taka stacja w obiektach spółki. Wykorzystywana będzie do ładownia samochodów służbowych i udostępniana do ładowania aut użytkowanych przez pracowników.

Aktualnie PERN prowadzi postępowanie na "Montaż stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na parkingu wewnętrznym zlokalizowanym przy budynku zarządu" - oferty można składać do 17 października.

Spółka wyjaśniła m.in. w ogłoszeniu, że planowana stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych powinna posiadać trzy przewody przyłączeniowe i trzy wtyczki: AC, CCS i Chademo, a także funkcję autoryzacji sesji ładowania i oprogramowanie do zarządzania, jak np. ustalenie godzin dostępności, cennika oraz dostęp do statystyk i danych, dotyczących zużycia.

Jak podkreślono w opublikowanej dokumentacji postępowania, stacja "musi zapewnić ładowanie trzech pojazdów jednocześnie".

Rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska, odpowiadając na pytania PAP, poinformowała, że stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na parkingu wewnętrznym zlokalizowanym przy budynku zarządu w Płocku będzie pierwszą w obiektach spółki. "Będzie wykorzystywana do ładownia samochodów służbowych oraz zostanie udostępniona do ładowania samochodów użytkowanych przez pracowników spółki" - przekazała.

Krasińska zaznaczyła, że "obecnie PERN nie dysponuje samochodami elektrycznymi, jednak prowadzi analizę rynku w kontekście uzyskania informacji o zapotrzebowaniu samochodów elektrycznych, niezbędnej liczby oraz lokalizacji stacji szybkiego ładowania".

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych.

W styczniu tego roku PERN zapowiedział, że w 2023 r. przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.

Wcześniej spółka informowała, że w ramach projektu "PERN producentem zielonej energii", realizowanego w ramach przyjętej tam strategii na lata 2021-2024, planuje wydać na odnawialne źródła energii 130 mln zł. Projektem objęto m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych, w tym w bazach paliwowych spółki, jak np. w Rejowcu i Emilianowie.