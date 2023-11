Pieniędzy wciąż nie ma, ale został zrobiony kolejny krok w stronę Izery

Electromobility Poland podpisało akt notarialny i przejęło działkę, na której ma być wybudowana fabryka samochodów elektrycznych Izera. Spółka czeka na decyzje środowiskowe i w grudniu wystąpi o pozwolenie na budowę. O ile będzie miała pieniądze, bo to wciąż nie do końca pewne.

Spółka Electromobility Poland jest już właścicielem gruntu pod fabrykę. Jest również w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

EMP spodziewa się decyzji jeszcze w tym miesiącu, a w przyszłym chce wystąpić o pozwolenie na budowę.

Według ostatnich harmonogramów, jakie zapowiadała EMP, uruchomienie produkcji planowane jest na grudzień 2025 r., a sprzedaż pierwszych aut elektrycznych Izera na rok 2026.

Electromobility Poland jest krok bliżej budowy fabryki. Dziś (13 listopada) podpisano akt notarialny, a - jak poinformował prezydent Jaworzna Paweł Silbert - na konto miasta wpłynęła kwota 128 mln złotych. - Co dalej? Spółka EMP zrealizuje prace związane z rozpoczęciem budowy fabryki samochodów elektrycznych. Gmina za pozyskane 100 mln zł z funduszy rządowych rozpocznie budowę sieci wod-kan oraz stacji uzdatniania wody na terenach po kopalni Jan Kanty. Kolejne 250 mln zł ze środków zewnętrznych zostanie przeznaczonych na pełne uzbrojenie terenów inwestycyjnych JOG - powiedział Paweł Silbert.

Electromobility Poland jeszcze aż tak się z zapowiedziami nie spieszy. - Zakończyliśmy już prace nad projektem budowlanym i jesteśmy w trakcie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy. Spółka jest również w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej - uzyskano już opinię Sanepidu, Wód Polskich, RDOŚ, Urzędu Marszałkowskiego. W grudniu bieżącego roku powinniśmy pozyskać decyzję. Po jej uzyskaniu złożony zostanie wniosek do urzędu miasta Jaworzna ws. wydania pozwolenia na budowę. Planujemy, że prace budowlane ruszą na początku przyszłego roku - powiedział Paweł Tomaszek, rzecznik Electromobility Poland.

Izera może w końcu utrzymać jakieś harmonogramy

Pozyskanie ziemi to jeden z najważniejszych elementów brakujących spółce do posunięcia sprawy budowy fabryki naprzód. Teraz najważniejszym jest dopięcie finansowania, co EMP zapowiadało na koniec tego roku. Już wiadomo, że umieszczone w Krajowym Planie Odbudowy 900 mln euro, czyli ok. 3,9 mld złotych, przeznaczonych na rozwinięcie produkcji aut elektrycznych w Polsce to w zasadzie pieniądze dla Izery, a więc unijne fundusze mają pokryć 2/3 kosztów budowy fabryki. EMP deklaruje, że ma już podpisane listy intencyjne z kilkoma instytucjami finansowymi. Listy świadczą, zdaniem spółki, o pozytywnej ocenie przez instytucje finansowe rynkowych perspektyw i ekonomicznej strony przedsięwzięcia.

Własność ziemi pozwoli EMP przyspieszyć pozyskanie pełnego finansowania fabryki

Pozyskanie ziemi będzie ważnym elementem ułatwiającym dalsze rozmowy o finansowaniu. To już część wkładu w fabrykę. Przydałaby się ta następna, czyli pieniądze z KPO. Środki dla Izery nie są w nim jednak ujęte wprost, ale jako część funduszu elektromobilności. Wykorzystanie ich wymaga więc jeszcze jednego podpisu - umowy między Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a Polskim Funduszem Rozwoju, który został wybrany do zarządzania funduszem elektromobilności. Ten podpis ma już trzy kwartały opóźnienia. Umowa miała być podpisana w styczniu tego roku. W lipcu przedstawiciele PFR powiedzieli mi, że właśnie pokonano impas w rozmowach i wkrótce umowa zostanie podpisana.

Oczywiście wiele zależy również od decyzji nowego rządu, który planom pozostawionym przez poprzedników będzie się bardzo krytycznie przyglądał. Przedstawiciele EMP twierdzą, że są w stanie obronić biznesowe założenia projektu i biznesplan, który w tym czasie był już kilkukrotnie weryfikowany.

Grunt także do rozmów o wspólnej produkcji z chińskim partnerem

Oczywiście gdzieś w tle majaczy chiński koncern Geely. Firma dostarczy platformy, czyli technologię do produkcji Izery, a chce też wprowadzić swoje samochody do Unii Europejskiej. Ma na myśli nie tylko sprzedaż, ale też produkcję tych aut. Planowana w Polsce fabryka mogłaby być dla niej interesująca. Własność działki to już konkretny atut w rozmowach o ewentualnej wspólnej produkkcji.

Fabryka Izery ma być pierwszym elementem planowanego od kilku lat Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Obejmuje tereny położone w pobliżu Elektrowni Jaworzno III o łącznej powierzchni ponad 300 ha. Fabryka Izery zajmie obszar 117 ha. Według władz Jaworzna są już kolejni chętni na inwestowanie w tym obszarze.