Pierwsza elektrownia w fabryce samochodów Hyundai Motor

Hyundai Motor buduje elektrociepłownię opalaną skroplonym gazem ziemnym w swojej głównej fabryce w Ulsan w Korei Południowej, 414 km na południowy wschód od Seulu. Celem jest wytwarzanie własnej energii elektrycznej. Będzie to pierwsza na dużą skalę elektrownia w fabryce samochodów.

Producent samochodów przedstawił niedawno plany urzędowi okręgowemu dystryktu Buk w północno-środkowej części Ulsanu. Zostały one opublikowane w zeszłym miesiącu. Hyundai po raz pierwszy buduje elektrownię na dużą skalę w fabryce samochodów.

Zgodnie z zapowiedzią, budowa elektrowni zostanie podjęta w latach 2022-2025, co oznacza, że ​​elektrownia rozpocznie działalność w 2025 roku.

Fabryka Hyundaia w Ulsan zużywa rocznie 1,29 mln megawatogodzin energii elektrycznej i 710 tys. ton pary. Do tej pory energię do fabryki dostarczało państwowe przedsiębiorstwo Korea Electric Power (KEPCO). Fabryka eksploatuje 15 kotłów do wytwarzania pary – podaje koreabizwire.com.

Hyundai planuje zbudować elektrownię (184 megawatogodzin), aby zastąpić 72 proc. energii elektrycznej z KEPCO energią wytwarzaną we własnym zakresie. Zastąpiona zostanie również znaczna część produkcji pary.

Hyundai poinformował, że planuje poprawić wydajność produkcji energii elektrycznej i pary w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wdrożenia przyjaznego dla środowiska paliwa LNG, ustabilizowania popytu i podaży mediów oraz obniżenia kosztów.