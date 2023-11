Pierwsza fabryka aut elektrycznych w Azji Centralnej powstanie w Uzbekistanie

W ostatnich latach uzbecki przemysł samochodowy przeżywa rozkwit. Najnowszą inwestycją ma być fabryka zbudowana w kooperacji chińskiej firmy BYD Auto z uzbeckim Uzavtosanoat JSC.

W odróżnieniu od poprzednich projektów, w tej fabryce będą produkowane auta elektryczne i to w sporych ilościach, bowiem najpierw ma powstawać ich 50 tys. egzemplarzy, a docelowo nawet 300 tys. rocznie.

Choć oficjalnie nie podano żadnych szczegółów podpisanej w Taszkencie umowy, ani nawet orientacyjnego terminu uruchomienia produkcji, to budowa infrastruktury w pobliżu miasta Dżyzak jest już dość zaawansowana.

Kwitnie chińsko-uzbecka współpraca gospodarcza

Ta inwestycja jest owocem zacieśniania współpracy chińsko-uzbeckiej na polu gospodarczym i pierwszym krokiem oczekiwanej kooperacji w produkcji aut elektrycznych i hybrydowych. Impulsem do wzmocnienia relacji inwestycyjnych Chin z Azją Centralną było bez wątpienia wrześniowe spotkanie ministrów transportu pięciu republik i Chin w ramach Global Forum on Sustainable Transport w Pekinie. Jednym z kluczowych obszarów dyskutowanych na forum były kwestie rozwoju transportu i komunikacji w kooperacji Chin z republikami. Oprócz rozmów o stworzeniu nowych korytarzy tranzytowych z Państwa Środka przez Azję Centralną, rozmowy dotyczyły też inwestycji i transferu chińskich technologii przemysłu samochodowego do republik.

BYD jest pierwszym chińskim producentem aut elektrycznych, który zdecydował się na inwestycję w Azji Centralnej. To zarazem największy dostawca tego typu pojazdów z Chin, który zgodnie z prognozami zdetronizuje w tym roku światowego lidera Teslę. Wyniki sprzedaży BYD w pierwszej połowie tego roku to prawie 1.2 mln aut, a Tesli niecałe 900 tys.

Uzbecka fabryka BYD nastawiona będzie całkowicie na eksport

Podczas pobytu w Uzbekistanie prezes chińskiego koncernu Wang Chuanfu spotkał się z prezydentem Szawkatem Mirzijojewem, a tematem rozmów był kierunek dalszych inwestycji chińskich w republice z ukierunkowaniem produkcji na eksport. Prezes Wang nie ukrywa, że ten projekt jest dopiero pierwszym krokiem na drodze globalizacji chińskiej marki i wchodzenia na kolejne rynki zbytu.

Produkcja uzbeckiej fabryki ma być przeznaczona praktycznie w całości na eksport, ale nie zostało ujawnione na jakie rynki. Ze względu na praktycznie brak infrastruktury zasilania aut elektrycznych oraz wciąż ich zbyt wysokie ceny w stosunku do zarobków, raczej nie będzie to obszar Azji Centralnej. Wejściem na uzbecki rynek są też zainteresowane inne chińskie firmy z tego sektora i pierwszej dziesiątki globalnych producentów - GAC Aion, SGMW i Li Auto.

