Pierwsza gigafabryka baterii Stellantisa i Mercedesa za 850 mln euro otwarta

Pierwsza z trzech gigafabryk baterii spółki powołanej przez Stellantis, TotalEnergies i Mercedes-Benz właśnie zaczęła działać. Ma być operacyjna w końcu tego roku. Początkowo jej zdolności produkcyjne mają sięgać 13 GWh, by w roku 2030 sięgnąć 40 GWh.

Fabryka ma zacząć produkcję w końcu tego roku. W latach 2025 i 2026 mają ruszyć dwie kolejne.

Do roku 2030 sieć gigafabryk ACC ma mieć w sumie moce produkcyjne na poziomie 40 GWh.

W sumie Stellantis pracuje nad zapewnieniem zdolności produkcyjnych na poziomie około 400 GWh do 2030.

Stellantis, wraz z TotalEnergies i Mercedes-Benz, zainaugurowały 31 maja działalność gigafabryki akumulatorów Automotive Cells Company (ACC) w Billy-Berclau Douvrin we Francji, pierwszej z trzech planowanych w Europie. Zainwestowano w nią 850 mln euro.

Początkowa zdolność produkcyjna tego zakładu, który ma powierzchnię 60 000 mkw, ma wynosić 13 gigawatogodzin (GWh), a do 2030 r. wzrośnie ona do 40 GWh. Pierwsze z trzech europejskich centrów produkcyjnych zostanie uruchomione do końca 2023 roku. Na rozpędzenie produkcji przeznaczono cały przyszły rok. W roku 2025 ma ruszyć fabryka w Kaiserslautern w Niemczech, a rok później we włoskim Termoli.

Do 2030 roku Stellantis ma mieć co najmniej 250 GWh w produkcji baterii

Celem Stellantis jest osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie 250 GWh w Europie do 2030 roku. Spółka pracuje nad zapewnieniem zdolności produkcyjnych na poziomie około 400 GWh do 2030 roku dzięki pięciu gigafabrykom zlokalizowanym w Europie i Ameryce Północnej oraz dodatkowym umowom na dostawy.

- Na początku naszej partnerskiej współpracy w 2020 roku opracowaliśmy ambitny program rozwoju akumulatorów do samochodów elektrycznych, aby przyspieszyć nasze działania w zakresie elektryfikacji mobilności – powiedział Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis. Stellantis oferuje obecnie 24 modele z napędem elektrycznym, a do końca 2024 roku liczba ta wzrośnie niemal dwukrotnie, do 47. Celem Stellantis jest posiadanie do 2030 roku oferty ponad 75 pojazdów z napędem elektrycznym (BEV) oraz osiągnięcie globalnej rocznej sprzedaży w wysokości 5 milionów pojazdów elektrycznych.

Wraz z ciągłą ewolucją składu chemicznego akumulatorów, Stellantis bada wszelkie technologie, aby zaspokoić różnorodne potrzeby swojej szerokiej rzeszy klientów i zapewnić czystą, bezpieczną i przystępną cenowo mobilność. Obiecujące innowacyjne rozwiązania, takie jak technologia akumulatorów półprzewodnikowych firmy Factorial i akumulatory litowo-siarkowe Lyten, mogą pomóc w zwiększeniu wydajności pojazdu i poprawie doświadczeń klientów, zapewniając wszystkim bardziej zrównoważoną mobilność.

Dzisiejsza fabryka baterii jeszcze niedawno wytwarzała silniki spalinowe

Oprócz produkcji akumulatorów, w ramach programu przekwalifikowania i rozwoju zawodowego, Stellantis, ACC, Związek Przemysłu Metalurgicznego, państwo i region utworzyły Battery Training Center w Douvrin. Dzięki 400-godzinnemu kursowi pracownicy Stellantis zdobędą nowe umiejętności w zakresie produkcji akumulatorów, co pozwoli regionowi Hauts-de-France konkurować w sektorze, który ma kluczowe znaczenie dla przejścia na elektryfikację. To tym ważniejsze, że dotąd w tym miejscu produkowano silniki spalinowe. Do 2025 roku w zakładzie produkcji akumulatorów będzie pracować co najmniej 600 pracowników.

W ramach planu strategicznego Dare Forward 2030, firma Stellantis ogłosiła plany osiągnięcia do 2030 roku 100 proc. udziału samochodów osobowych z napędem elektrycznym w sprzedaży w Europie i 50 proc. udziału samochodów osobowych i pick-upów z napędem elektrycznym w Stanach Zjednoczonych. Stellantis do 2038 roku chce osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla przy jednocyfrowej procentowej kompensacji pozostałych emisji.