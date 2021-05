Pierwsze takie testy elektrycznej ciężarówki w Polsce

W Polsce rozpoczęły się testy seryjnej, w 100 proc. elektrycznej ciężarówki. Przez 9 tygodni firmy Ikea, H&M oraz No Limit będą testować zeroemisyjny samochód ciężarowy Volvo FE Electric w realnych warunkach użytkowania. Wsparcie technologiczne pilotażu zapewni firma Nexity.

Różne aspekty badań

Ankiety trzy

W ramach badania analizie zostanie poddanych szereg istotnych parametrów eksploatacyjnych elektrycznej ciężarówki Volvo FE Electric, m.in. średnie zużycie energii, zasięg, czas i moc ładowania, masa przewożonego ładunku, przepływy energii, średnia prędkość czy pokonywany dystans.Zebrane dane posłużą do opracowania modelu pozwalającego szacować rzeczywisty zasięg pojazdu.Projekt Eko-Log obejmie również porównawcze badanie emisji hałasu ciężarówki elektrycznej oraz spalinowej, co pozwoli ocenić dodatkowe korzyści środowiskowe wynikające z elektryfikacji transportu ciężkiego.Podczas testów zostaną przeprowadzone trzy badania ankietowe skierowane do różnych grup docelowych. Pierwsze badanie, zaadresowane do mieszkańców Warszawy, pozwoli ocenić świadomość społeczną w zakresie zeroemisyjnego transportu ciężkiego.Druga ankieta zostanie skierowana do menadżerów flot w celu określenia potencjału rynku elektrycznych samochodów ciężarowych w Polsce. Natomiast wyniki trzeciego badania pozwolą ustalić opinię kierowców na temat aspektów użytkowych zeroemisyjnej ciężarówki.Na podstawie danych dostarczonych przez Volvo Trucks i zebranych w wyniku realizacji projektu Eko-Log, zostanie opracowana porównawcza analiza kosztów eksploatacji elektrycznej ciężarówki, pozwalająca wskazać oszczędności generowane w czasie użytkowania pojazdu.- Kompleksowe, dwumiesięczne testy elektrycznej ciężarówki o ładowności DMC do 27 ton oraz pojemności 18 miejsc paletowych to ważny projekt w rozwoju i promowaniu elektromobilności w branży logistycznej w Polsce. Zadaniem No Limit jest weryfikacja efektywności procesu ładowania oraz doręczeń towarów w różnych wariantach operacyjnych dla naszych klientów - mówi Maciej Rybak, dyrektor Service Line Home Delivery & POSM w No Limit.