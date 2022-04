Pierwszy Jeep z Polski już zmontowany, następne w drodze

W końcu tego roku fabryka Stellantis (dawniej Fiat Auto Poland) w Tychach powinna rozpocząć seryjną produkcję swego pierwszego Jeepa. - Nie mówimy o wprowadzeniu jednego samochodu, ale trzech modeli różnych marek, opartych na tej samej platformie. Każdy będzie miał różne wersje napędu, zatem cykli uruchomień będzie kilka - przypomina Tomasz Gębka, dyrektor fabryki Stellantis w Tychach. Rok 2023 zapowiada się dla fabryki bardzo pracowicie.

Oprócz tego, mówimy przecież o Jeepie. Ta marka ma korzenie amerykańskie i choć „nasz” model będzie produkowany w Europie, to oczywiście jest przygotowany w ogromnej współpracy z Amerykanami i z zachowaniem ducha marki.- Biorąc pod uwagę krótki czas, jaki mieliśmy na dostosowanie zakładu do nowej fabryki, musieliśmy prowadzić różne etapy prac równolegle.Zaczynaliśmy dostosowanie linii do nowego produktu jeszcze zanim się on pojawił. W pierwszym etapie wykorzystywaliśmy różnego rodzaju makiety, mające przede wszystkim uwzględnić rozmiary samochodu, większe od dotychczas wytwarzanych aut.Potem przyszła kolej na dalsze, bardziej szczegółowe modyfikacje - i te już potrzebują finalnego produktu. Kiedy tylko pojawiły się kształty docelowego nadwozia, dostaliśmy komponenty, z których można je było poskładać, wówczas krok po kroku zaczęliśmy prowadzoną obecnie fazę szlifowania projektu.- Zakład w Tychach jest dość specyficzny. Mamy tu dwie pełne linie produkcyjne – dwie spawalnie, dwie lakiernie i dwie linie montażu. Proszę pamiętać, że w naszym najlepszym roku 2009 wyprodukowaliśmy ponad 600 000 aut. Potem z roku na rok produkcja spadała... Zmieniały się modele, niektóry wychodziły z produkcji - Ford Ka drugiej generacji, Fiat Panda drugiej generacji.Cztyaj także: Był Fiat, jest Stellantis – nowe otwarcie w Polsce Zakład wciąż jednak pracował, wykorzystując obie linie. Pierwszym krokiem było zatem coś, co porównałbym do defragmentacji komputerowego dysku – przesuwaliśmy kolejne elementy procesu produkcji tak, aby wszystkie znalazły się na jednej linii. Zakończyliśmy ten proces w grudniu ubiegłego roku – przerzuciliśmy całość produkcji obecnych modeli na jedną linię.To pozwoliło spokojnie pracować nad dostosowaniem drugiej linii do wymagań i wielkości nowej platformy, a z drugiej strony dało pewne oszczędności energii, bo niepotrzebne w tym momencie instalacje po prostu nie pracowały, co zredukowało nieco nasze koszty stałe.- Dotychczas w spawalni, która jest dostosowana do wielkości platformy, więc - przechodząc z małej platformy A na większą - musieliśmy zmienić część maszyn, inaczej niektóre ustawić, a niektóre wymienić, by dostosować je do większych rozmiarów i wagi elementów.Jesteśmy już w fazie weryfikacji procesu – zgrzewamy pierwsze nadwozia. Pierwsze samochody powstają m.in. po to, żeby sprawdzić, czy proces i końcowy produkt są zgodne z założeniami.W przypadku lakierni modyfikacji było nieco mniej, bo kontakt między maszynami a bryłą samochodu jest mniejszy. Trzeba było jednak przeprogramować roboty i zmienić pewne ustawienia, elementy procesu, przekwalifikować pracowników.- Na szczęście nie.- W ostatnich dwóch latach dużo mówi się o braku półprzewodników, które wstrzymują pracę fabryk samochodów. U nas mogłoby to zatrzymać także przebudowę zakładu.Proszę pamiętać, że półprzewodniki są potrzebne nie tylko w samochodach, ale także w urządzeniach pracujących w fabryce. Patrząc z tej perspektywy, cieszę się, że podjęliśmy strategiczną decyzję, by nie stawiać wszystkiego od zera, ale odzyskać część sprzętu.Gdybyśmy nadal myśleli tak, jak przed epidemią, pewnie byśmy zezłomowali wiele urządzeń, np. szafy sterujące przy liniach produkcyjnych, i zamontowali nowe. Byliśmy jednak zmotywowani do tego, żeby jak najwięcej urządzeń odzyskać i ponownie wykorzystać.Korzyść znowu dwustronna – wykorzystując, modernizując i przeprogramowując wykorzystywane wcześniej szafy sterujące, uniknęliśmy ryzyka braku potrzebnej do ich uruchomienia elektroniki, a przy tym znacznie ograniczyliśmy koszty, co w obecnych warunkach także jest bardzo ważnym elementem modernizacji.