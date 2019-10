Pierwszy polski elektryczny "dostawczak" to włoski fiat

Modelem zapowiadanym jako pierwszy w Polsce elektryczny samochód dostawczy jest właściwie znanym i popularnym Fiatem Doblo z napędem zmienionym na elektryczny. Firma chce produkować te samochody seryjnie i zapowiada kampanię crowdfundingową. W planach są całkowicie autorskie konstrukcje elektrycznych aut.

Według FSE model M ma zaspokoić rosnący popyt na ekologiczny transport miejski i spełnić wymagania profesjonalnych kierowców w zakresie bezpieczeństwa, komfortu, oszczędności energii oraz niskich kosztów napraw i utrzymania samochodu.FSE podkreśla, że jest jedyną polską firmą w finansowanym przez UE programie Innomoto, która z sukcesem dostarcza elektryczny lekki samochód dostawczy w klasie do 3,5 t masy całkowitej pojazdu.Częścią projektu rozwojowego jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych, takich jak instalacja zautomatyzowanego bezprzewodowego urządzenia do ładowania, dwukierunkowy system ładowania, integracja paneli fotowoltaicznych, wszystkie kontrolowane przez innowacyjny system zarządzania energią w celu zwiększenia zasięgu jazdy i poprawienia komfortu ładowania.Czytaj także: Rumuni mają Dacię, Czesi Skodę, a my? Całkiem nowa marka i 100 tys. aut rocznie Projekt FSE jest w pełni finansowany ze środków prywatnych, z kapitałem od inwestorów polskich, niemieckich i hiszpańskich. Firma zapowiada, że chce otworzyć okno inwestycyjne dla polskich inwestorów społecznościowych. Dlatego wkrótce nowo powstała spółka FSE Holding SA rozpocznie pierwszą kampanię crowdfundingową, która promowana będzie na platformie Crowdway.pl.– W rundzie zalążkowej chcemy zebrać 1 milion zł, aby wesprzeć uruchomienie produkcji oraz sprzedaży naszego pierwszego elektrycznego samochodu dostawczego i wzmocnić pozycję finansową dla dalszego rozwoju – powiedział Thomas Hajek. Spółka planuje otwarcie kolejnych rund inwestycyjnych dla większych i instytucjonalnych inwestorów, w celu sfinansowania dynamicznego wzrostu i utworzenia przyszłej fabryki w Polsce, która pozwoli na produkcję masową opracowywanych przez FSE samochodów. – W dłuższej perspektywie planujemy upublicznienie spółki, co umożliwi efektywne wyjście z inwestycji dla inwestorów crowdfundingowych – dodał prezes.Strategia rozwoju FSE Holding SA zakłada wprowadzenie do 2020 roku do sprzedaży trzech modeli samochodów dostawczych. Szacujemy, że sprzedaż samochodów do roku 2025 osiągnie 10 000 sztuk – zapowiedział Thomas Hajek.